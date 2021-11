Topman WZA: 'Laatste fase voor code zwart in ziekenhuizen'

Na de gewone planbare zorg, wordt nu ook de kritieke planbare zorg in ziekenhuizen afgeschaald, om meer ruimte vrij te maken voor de coronazorg. Het gaat om operaties en behandelingen die binnen zes weken zouden moeten worden uitgevoerd, zoals operaties bij kankerpatiënten of niertransplantaties.

Ziekenhuizen stevenen daarmee af op de zogenoemde fase 2D. "Dat betekent dat we nog een groter beroep moeten doen op onze mensen en de non-covidzorg nog verder moeten terugschroeven", zegt bestuursvoorzitter Paul van der Wijk van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA). "We hadden al veel operaties afgezegd en dat zullen we nu opnieuw moeten doen."

Officieel moet demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge fase 2D landelijk afkondigen. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft De Jonge in een brief gevraagd dat te doen. Volgens een woordvoeder van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) wordt op dit moment bekeken of dat gaat gebeuren. Ondertussen bereiden ziekenhuizen zich er al wel op voor.

'Dit wil je niet in een beschaafd land'

"Dit is de laatste fase voor code zwart", verduidelijkt Van der Wijk. De ziekenhuizen kijken hoe ze meer personeel kunnen vrijmaken voor de zorg voor coronapatiënten op de ic's en verpleegafdelingen. "Dat noemen we verschraling van de zorg, dus je levert in op kwaliteit. Deze fase hebben we voor het eerst in Nederland en dat is eigenlijk heel verschrikkelijk. Dat wil je niet in een beschaafd land."

Met deze 2D-fase wordt een groot beroep gedaan op mensen die andere zorg nodig hebben dan covid-zorg, zoals kankerpatiënten, zegt Van der Wijk. "De mensen die de meeste zorg nodig hebben, het meest acuut in gevaar zijn, helpen we. Of ze nu corona hebben of niet. Maar als we overstromen met covid-patiënten, komt de capaciteit voor de andere patiënten wel in het gedrang."

'Stevige lockdown'

Van der Wijk hoopt dat de situatie over zes weken verbetert, zodat de kritieke planbare zorg weer kan worden opgeschroefd. "Maar de vooruitzichten zijn niet rooskleurig", erkent hij. Volgens hem moet het demissionaire kabinet met stevige maatregelen komen om het tij te keren. "Dat zou weer een stevige lockdown kunnen zijn, daarover moet het Outbreak Management Team goed advies geven. Anders lopen we binnen twee weken tegen heel grote problemen aan."

"Twee weken terug hadden we landelijk tweehonderd minder mensen op de ic's liggen en zeven- à achthonderd minder mensen in alle ziekenhuizen", vervolgt hij. "Als dat zo doorgaat, zitten de ziekenhuizen over twee weken aan de maximale capaciteit." Die code zwart, waar hij op doelt, is de fase waarin ziekenhuizen alleen nog acute zorg verlenen en soms keuzes moeten maken over wie wel en wie niet geholpen kan worden.

Morgenavond is er een nieuwe coronapersconferentie, waarin het demissionaire kabinet naar verwachting strengere coronamaatregelen aankondigt.

