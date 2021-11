Zoektocht naar nieuwe bestemming voor wit kerkje in Nieuw-Dordrecht

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed laten kijken waarvoor het kerkje nog meer zou kunnen worden, is noodzakelijk, zegt voorzitter Hank Peters van Stichting Dordse Kerk. Een nieuwe bestemming kan uitkomst bieden, verwacht het bestuur. Het onderzoek moet komend voorjaar afgerond zijn.

Het kerkje was, samen met het aangrenzende kosterwoninkje en buurthuis De Rank, vroeger eigendom van de protestantse gemeente van Klazienaveen. Die stootte de panden in 2005 af, waarna de stichting de gebouwen overnam voor het symbolische bedrag van één euro. Wel is afgesproken dat de kerkgemeenschap zeggenschap houdt over de toekomst van de panden.

Dagopvang?

Over de toekomst van De Rank krabt de stichting zich achter de oren. "Nieuw-Dordrecht beschikt al over een dorpshuis en andere zaalruimtes." De vraag rijst of dat niet wat veel is voor Nieuw-Dordrecht, peinst Peters. Dagopvang voor ouderen zou volgens hem een optie voor het pand kunnen zijn. "Er moet over nagedacht worden worden, ook in samenspraak met Klazienaveen."

De kosterwoning wordt verhuurd als tijdelijke woonruimte aan derden. "Dat loopt prima, dus daar hoeft in principe geen oplossing voor gevonden te worden."

Karakter behouden

Peters kan vooralsnog geen voorbeelden noemen van mogelijk nieuwe bestemmingen voor het kerkgebouw. "Het is in ieder geval niet de bedoeling dat het karakter en de uitstraling van het kerkje geweld worden aangedaan."

Het gebouw moet ook in de toekomst ruimte blijven bieden aan begrafenissen. Peters: "Het moet geen feesttent worden of zo." Hoe dan ook, het is vijf voor twaalf. "Doorgaan op de oude voet is er niet meer bij."

Mocht het niet lukken om iets nieuws te bedenken en er te weinig geld binnen blijft komen, dan is het de vraag wat er gaat gebeuren met het kerkje. In een clausule van het koopcontract is bepaald dat de gebouwen dan in ieder geval weer teruggaan naar de protestantse gemeente in Klazienaveen. Zij heeft het laatste oordeel.