Zorgen over veiligheid Meppel-centrum door grootschalige nieuwbouw

Met 'onjuiste dingen' doelt Annen op de verkeerssituatie rondom Het Vledder, dat ingeklemd ligt tussen het centrum en de drukke Burgemeester Knopperslaan. Het Vledder is de afgelopen jaren compleet aangepakt. Er zijn huizen en twee supermarkten gebouwd. Komend jaar komen er nog meer huizen bij. Woningcoöperatie Actium gaat 75 appartementen voor de sociale sector bouwen.

Dat levert volgens Annen een hoop extra verkeersdrukte op. "Het gaat om een hoop voetgangers, auto's en fietsers, terwijl Het Vledder nu ook al een druk knooppunt is." Het was voor Annen vorig jaar reden om tegen de planvorming te stemmen. Zijn partij stond er toen alleen in. De andere partijen stemden in met de plannen van Actium.

"Omdat er toen een onderzoek lag dat ons vertelde dat het geen problemen zou opleveren", aldus Annen. "Maar dat onderzoek werd door de ambtenaren op het gemeentehuis gedaan en is niet onafhankelijk. Ik vertrouw ambtenaren zeker en ik weet zeker dat ze met een redelijk neutrale blik kijken, maar daar spelen natuurlijk wel andere belangen mee, zoals de woningbouwopgave."

Niet serieus opgepakt

Nu de bouw dichterbij komt wil Annen alsnog een neutraal onderzoek. Hij wordt daarbij gesterkt door 85 omwonenden van Het Vledder, zich zorgen maken over de verkeersveiligheid in hun buurt. "De inwoners hebben daarom ook al veel vragen gesteld aan de gemeente. Ze hebben gezamenlijk zelfs een paar oplossingen ingediend voor het probleem. Ik heb niet het idee dat die heel serieus opgepakt worden. Daar maak ik me wel zorgen over."

Vanavond wordt het bouwplan besproken in de gemeenteraad. Anders dan vorig jaar hoopt Annen nu wel de andere partijen mee te krijgen. "De tijd dringt. De bouw begint volgend jaar. Er moet nu wat gebeuren. Ik hoop dat de wethouder de reuring in de gemeente ziet en daarop alsnog het onafhankelijke onderzoek laat uitvoeren. Ik hoop dat de raadsleden me daar ook bij steunen."

Lees ook: