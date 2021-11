Politiek Assen staat achter opvang asielzoekers

De politieke partijen in Assen staan achter de beslissing om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen in de Expo Assen. Ze vinden het goed dat Assen haar verantwoordelijkheid neemt, maar roepen ook andere gemeentes op actie te ondernemen.

Assen gaat maximaal vijfhonderd asielzoekers opvangen in de Expo Assen, de voormalige TT Hall. Het gaat om asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum Ter Apel. De toestemming is voor drie weken, maar als de nood hoog blijft, kan dit verlengd worden tot uiterlijk 31 maart volgend jaar.

Hulp bij nood

"Je kunt asielzoekers niet op stoelen laten slapen in Ter Apel", zegt Remi Moes, fractievoorzitter van D66. "Dat wij in Assen de mogelijkheid hebben om mensen een onderdak te bieden is een goede zet." Ook Hans Marskamp, fractievoorzitter van GroenLinks, vindt het belangrijk om asielzoekers in goede omstandigheden op te vangen: "De asielzoekers komen niet voor niets naar Nederland en laten huis en haard achter."

Het CDA vindt dat Assen het niet aan Ter Apel kan overlaten en is blij met het besluit. Dit geldt ook voor de SP, 50Plus en Assen Centraal. "Mensen zitten in nood en die moeten we helpen", zegt Jannie Drenthe, fractievoorzitter van de SP. Wel moeten er volgens Henk Santing, fractievoorzitter van Stadpartij PLOP, heldere afspraken worden gemaakt.

Tijdelijke opvang

Ook de VVD staat achter de tijdelijke opvang omdat het een noodzaak is, laat fractievoorzitter Martin Rasker weten. Maar hij benadrukt wel dat Assen al een azc heeft met duizend asielzoekers en dat een gemeente als Assen maar een bepaald aantal asielzoekers aankan. "Dit is volgens ons wel echt het maximum. Dus het moet wel bij tijdelijke opvang blijven."

De ChristenUnie vindt dat Assen hiermee haar sociale en solidaire karakter toont. "Maar wij zien ook dat dit geen definitieve oplossing is en maken ons zorgen over de doorstroming", laat fractievoorzitter Bouke Weening weten. Wel benadrukt hij dat tijdelijke opvang in 2015 heel goed is gegaan. "Wij hopen dan nu ook weer op een groot draagvlak onder onze inwoners."

Oproep aan andere gemeentes

Een aantal partijen vraagt zich wel af of andere gemeentes wel hun verantwoordelijkheid nemen. D66 is teleurgesteld dat er zo weinig gemeentes naar voren stappen om ook asielzoekers op te vangen. En ook het CDA is verbaasd: "Nederland is groot en het asielzoekersprobleem is dat ook. Wij doen een oproep aan andere gemeentes om ook asielzoekers op te vangen", vertelt Witteman.

Lees ook: