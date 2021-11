Plannen voor arbeidsmigranten in ondernemershotel Hoogeveen gestaakt

De aanvraag voor een omgevingsvergunning om te onderzoeken of arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden in ondernemershotel De Compaen in Hoogeveen is ingetrokken.

Dat laat de gemeente in een reactie weten. Een nog onbekende partij had de aanvraag ingediend voor het pand langs de Vos van Steenwijklaan in Hoogeveen. Toen de gemeente de aanvraag publiceerde in de gemeentepagina van de lokale krant veroorzaakte dat onrust bij de eigenaar en de huurders van het pand.

Duidelijkheid

Vastgoedondernemer Wim de Vries - die het gebouw bezit - zegt blij te zijn met het bericht. Volgens hem is namelijk veel onrust ontstaan onder huurders die ruimtes gebruiken in het gebouw. Die dachten volgens hem al op zoek te moeten naar een nieuwe locatie. "Dit zorgt weer voor een beetje rust en duidelijkheid. Iedereen weet nu weer waar 'ie aan toe is. De gemeente had wel beter met ons moeten communiceren."

De gemeente liet eerder al weten dat ze wettelijk verplicht is om aanvragen die binnenkomen te publiceren in de krant. Het inlichten van de eigenaar van het gebouw hoeft niet. "Iedereen kan een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen en inhoudelijk laten toetsen. Wij kijken zorgvuldig naar de aanvraag en nemen deze in behandeling. Dat betekent niet dat iets wel of iets niet doorgaat", aldus een woordvoerder.

Huidige functie behouden

Het pand staat al een aantal jaren te koop. De Vries bevestigt dat de zogeheten beheersovereenkomst met Roelof Linde inmiddels is opgezegd. Linde exploiteert De Compaen sinds 2015. Op het moment zijn er twee geïnteresseerde partijen die het pand willen overnemen.

Ondernemer Ramon Mol is een van de geïnteresseerden. Zijn bedrijf Escaperoom The Basement zit in de kelder van het pand. De rest van het gebouw bestaat uit kantoorruimtes die gehuurd worden door andere ondernemers. Mocht de overname lukken, dan wil hij de huidige functie van het ondernemershotel hetzelfde laten.

"Wij zitten in de kelder en zijn vooral actief in de weekenden", vertelt Mol. "De andere ondernemers zijn doordeweeks drukker. Niemand heeft last van elkaar. Het is een mooie mix en die willen graag zo houden."

