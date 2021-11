Klanten Allure Energie overgenomen door klein Amsterdams energiebedrijf

Vorige week werd bekend dat het Groningse Allure Energie, in 2013 opgericht in Beilen, faillissement had aangevraagd. Dat was niet vanwege de gestegen energieprijzen, maar kwam door een strijd tussen aandeelhouders. Dat zorgde ervoor dat de levering van stroom en gas niet kon worden gegarandeerd.

De prijzen zullen voor de klanten waarschijnlijk hoger zijn dan die bij het contract dat ze hadden bij Allure, laat HEM weten. Voor volgend jaar hoopt de aanbieder de klanten een scherper tarief te kunnen aanbieden. Ook kunnen klanten er dan voor kiezen om naar een andere leverancier over te stappen.

Groeien in het noorden

HEM Energie is een beginnend energiebedrijf. Op dit moment heeft het Amsterdamse bedrijf zo'n 4000 klanten, voornamelijk uit het westen van het land. "We hadden niet zoveel klanten in het noorden. Het is fantastisch dat we hier nu vertegenwoordigd zijn."

"We zijn klein en onbekend, maar dit is een fantastische kans", zegt Van Katwijk, die met zijn bedrijf wil groeien in het noorden van Nederland.

