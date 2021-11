Vier protestboeren Wijster in hoger beroep vrijgesproken

De vier boeren die door de rechter in Assen een voorwaardelijke boete van 390 euro opgelegd kregen voor een protestactie in Wijster, zijn in hoger beroep vrijgesproken. De kantonrechter bestrafte in juni zeven mannen, omdat zij onderdeel waren van een demonstratie met zware landbouwvoertuigen, terwijl dat was verboden. Vier hiervan gingen in hoger beroep.

Tientallen boeren voerden vorig jaar in juli actie tegen het stikstofbeleid van de overheid. Ze demonstreerden bij afvalverwerker Attero in Wijster. Daarbij werden onder meer trekkers ingezet, terwijl Veiligheidsregio Drenthe twee dagen daarvoor een verbod op het demonsteren met landbouwvoertuigen had uitgevaardigd.

Het hof vindt dat dit besluit van de Veiligheidsregio niet op de voorgeschreven manier bekend is gemaakt. Het is bekend gemaakt via de media en diverse internetsites en niet in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. Het hof concludeert dat daardoor niet vaststaat dat er sprake was van een verbod.

De politie arresteerde 54 personen, waaronder minderjarigen. Ze werden met een arrestantenbus afgevoerd naar het politiebureau in Assen. Negentien kregen een boete opgelegd, de helft hiervan betaalde.

