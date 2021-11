Ook dit jaar speelgoed van Fitnesscentrum Roden naar Voedselbank

Het is voor Bert de Groot van het Roder fitnesscentrum al zo'n vijftien jaar traditie. Hij roept leden en niet-leden op speelgoed in te leveren. Voor ieder stuk speelgoed, krijgen ze een weekabonnement. "Met een maximum van drie weken", voegt hij toe. "Ook leuk om dat dan weer cadeau te doen. Of om zelf natuurlijk aan de slag te gaan."

Speelgoed verdelen

De Groot schat in dat het merendeel van de inbrengers van speelgoed al lid is van de sportschool. "Maar er is ook een gedeelte dat van buitenaf komt. Zij nemen dan een weekpas in ontvangst voor zichzelf of voor bekenden. Het is mooi om te zien dat er ieder jaar weer veel wordt ingebracht."

De Voedselbank is blij met de inbreng, zo vertellen vrijwilligers. "Je tovert bij die kinderen een lach op hun gezicht", zegt één van hen. Komende week gaan de vrijwilligers nadenken over de verdeling van het speelgoed.

Volgend jaar weer

De Groot is allang blij dat hij op deze manier zijn steentje kan bijdragen. "We willen wat goeds doen voor kinderen die in armoede opgroeien", zegt hij. "Je moet je voorstellen dat er kinderen na Sinterklaas op school komen, die dan amper wat gekregen hebben. Dat vind ik zó sneu."

"Wij willen voor iedereen een leuke Sinterklaas, zeker voor kleine kinderen", vervolgt de sportschoolhouder. "Ook volgend jaar gaan we zeker weer deze inzameling organiseren."

Zaterdag is de laatste dag dat er speelgoed kan worden ingebracht aan de Kanaalstraat in Roden.