Eerste 150 asielzoekers vanavond naar Expo Assen

Vanmiddag is de hal bij het TT Circuit ingericht. "We hebben bedden neergezet en er liggen pakketten klaar zodat mensen vannacht kunnen slapen", zegt Jacqueline Engbers, woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). "Ook is er gelegenheid om te eten en zijn er toiletten. Het is heel basaal, het gaat echt om de basisbehoeften."

Aan de andere kant van de Expo bouwt het COA verder aan een andere vorm van opvang. "Daar maken we met schotten kamers voor vier personen", legt Engbers uit. "Ze hebben daar meer privacy dan in de andere ruimte, waar mensen in een grote groep bij elkaar blijven."

In onderstaande video zie je meer over de noodopvang in Assen:

