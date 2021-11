Seksdate mondt voor man uit Havelte uit in zware mishandeling

Een inwoner van Havelte is tijdens een seksdate in zijn woning zwaar mishandeld en bestolen van duizenden euro's en luxeartikelen. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt twee mannen uit Zwolle (45 en 35 jaar), een 25-jarige man zonder adres en een 36-jarige man uit Scherpenzeel dat zij de Havelter bruut hebben beroofd. Een 20-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel was de date van het slachtoffer.

De zware mishandeling en beroving speelden zich af op 18 april van dit jaar, zo bleek vandaag tijdens de inleidende zitting. De zaak wordt 15 en 17 februari inhoudelijk behandeld. De vijf werden begin juni aangehouden na DNA- en sporenonderzoek. In een woning in Zwolle vonden agenten verboden wapens en een gestolen politiepolo. Alle verdachten verklaren verschillend over de gebeurtenis en dichten de ander een grotere rol toe. Volgens de officier van justitie maakt dit lastig om een goed beeld te krijgen van wat die dag is gebeurd.

Tweede date

De man uit Havelte had voor de tweede keer een seksdate met de jonge vrouw. Vermoedelijk is zij de eerste keer betaald met geld uit een kluis. Mogelijk wist zij op die manier dat er wat te halen viel. Op de tweede date zou de Havelter hebben aangegeven dat hij de vrouw uit de prostitutie wilde halen, door haar uit te kopen. Het OM vermoedt een zweem van mensenhandel, maar er is onvoldoende bewijs om de mannen daarvoor te vervolgen.

Kluis leeggeplunderd

De vrouw zou haar 'vrienden' haar locatie hebben doorgespeeld. In de woning ging het vervolgens goed mis. De mannen probeerden de Havelter eerst de pincode te ontfutselen. Daarna werd de kluis leeggeplunderd. Naast 9000 euro namen de indringers dure goederen mee zoals een drone, laptop, telefoon en kentekenbewijzen van enkele auto's. De bewoner bleef achter met een klaplong, een gebroken ruggenwervel, een gebroken rib en beschadigde nieren.

De man was volledig bont en blauw geslagen, zei de officier van justitie. Hij lag enkele dagen in het ziekenhuis. De mannen blijven in voorarrest tot de volgende zitting in februari. De zaak is te ernstig om hen vrij te laten. "Te vlot vrijlaten roept vragen vanuit de samenleving op", zei de rechter. De vrouw krijgt een plek in een inrichting.