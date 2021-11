In één dag hoopt Meppel voorgoed af te rekenen met zwerfafval

Op 5 april krijgt iedere school, vereniging of bedrijf een gedeelte van de gemeente Meppel aangewezen om schoon te maken. Deelnemers gebruiken bij het opruimen de Rubbiz-app. Wanneer ze van het afval een foto maken en deze uploaden in de app, krijgen ze elf eurocent per foto. Het ingezamelde totaalbedrag gaat naar een goed doel dat deelnemers kunnen aanvinken in de app. Dit kan de eigen school zijn, een lokaal duurzaam initiatief of bijvoorbeeld de Plastic Soup Foundation.

Alle informatie die wordt verzameld in deze app, stelt de Rubbiz Foundation ter beschikking aan de gemeente. Zo kan de gemeente precies zien in welke straat of buurt veel zwerfafval ligt, wat voor soort rommel er op straat ligt en om hoeveel afval het gaat.

"Dit is een geweldige uitdaging", zegt wethouder Jaap van der Haar. "Een schone leefomgeving zorgt ervoor dat je je fijn en prettig voelt. Met deze actie hopen we de gemeente Meppel in één dag echt zwerfafvalvrij te maken. Het is vooral heel gezellig om met elkaar de handen uit de mouwen te steken. Zo werken we samen aan een schone leefomgeving voor jong en oud. Hopelijk blijft iedereen na deze dag zijn afval op een juiste manier weggooien en werken we zwerfafval voorgoed onze gemeente uit."

Om zoveel mogelijk schoolkinderen enthousiast te maken roept Meppel de hulp in van Meester Sander. Hij is een leerkracht die bekend is van YouTube en in Meppel woont. Deze week lanceert hij een video waarin hij samen met Sinterklaas kinderen warm maakt voor de actie. Ook bedrijven, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en inwoners worden opgeroepen om te komen helpen.

Scholen, vrijwilligers, sport- en buurtverenigingen en bedrijven in de gemeente Meppel kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar postbus@meppel.nl met als onderwerp 'Meppel in één dag schoon'. Daarbij is het belangrijk om aan te geven hoeveel personen willen meedoen.

