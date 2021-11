Meppel wil naar één school voor christelijk en openbaar onderwijs

Eén school voor christelijk én openbaar onderwijs in de wijk Nieuwveense Landen in Meppel is een stap dichterbij. Vanavond diende in de gemeenteraad een voorstel over de bouw van nieuwe scholen. Op dit moment heeft Meppel in elk stadsdeel zowel een christelijke basisschool als een openbare. Twee raadsleden stelden voor om dat te doorbreken. Ondanks kritiek van de christelijke partijen werd het voorstel aangenomen.

De indieners, Marisa Grotens (VVD) en Jeannet Bos (D66), noemen twee scholen bouwen in de nieuwbouwwijk geen goed idee. Het is duur, niet efficiënt en vooral ook niet goed voor de samenleving. Ze willen een 'samenlevingsschool', waarbij geloof of levensovertuiging niet uitmaakt. "Het is niet van deze tijd om een grote schutting te zetten tussen openbaar en christelijk onderwijs. Bij onderwijs hoort insluiten, in plaats van uitsluiten en verzuilen", zei Grotens.

Nederlanders laten zich niet leiden

Herman Langhorst, overkoepelend directeur van het christelijk onderwijs in Meppel, sprak zich op de raadsvergadering uit tegen het idee. "Onze vrijheid van onderwijs kan wereldwijd op veel respect rekenen", zei Langhorst. "Niet de overheid, het belastingtarief of je wijk maar de ouders zelf mogen een school kiezen die past bij de levenbeschouwing. Dat recht is zelfs vastgelegd in de grondwet."

Volgens Langhorst hechten ouders veel waarde aan de keuzevrijheid. Hij vindt het daarom niet goed dat de gemeenteraad hierover wil meepraten. "Nederlanders laten zich niet leiden door wat de overheid als beste voor hen vindt. Wij gunnen ouders in de Nieuwveense Landen dit ook."

Hij werd daarbij gesteund door het CDA en de Christenunie. "We willen een betrouwbare overheid", zei Klaas Jan Dunnink van CDA Meppel. "Een tijd geleden hebben we gekozen voor twee scholen. Dan gaan we daar nu niet aan tornen. Wij gaan niet over het soort onderwijs en het is ook ongepast als de gemeenteraad om dat te willen."

"De indieners zijn VVD en D66", zei Gert Stam van de Christenunie. "Toevallig dezelfde partijen die andere partijen lang hebben uitgesloten bij de kabinetsonderhandeling. Maar wij vragen die D66 en VVD ook niet om te fuseren tot één partij. Dat wil ik ook niet vragen aan onderwijsstichtingen." Ook Sterk Meppel stemde tegen, omdat de fractie te verdeeld was.

Dit kan ons helpen

Toch zijn er door steun van SP, PvdA en GroenLinks meer voorstanders dan tegenstanders. Daardoor is nu besloten om de mogelijkheden voor een samenlevingsschool te onderzoeken. Dat tot vreugde van Niels Strolenberg, directeur van het openbaar onderwijs in Meppel. Hij is enthousiast over het plan. "Ik was positief verrast. Je ziet dat dit onderwerp leeft in de samenleving. Kinderen leren op het schoolplein hoe een samenleving werkt. Je ziet al dat dit kan, want in andere plaatsen gebeurt het al. Ik ben blij dat de gemeenteraad dit wil. Het kan ons helpen om in gesprek te gaan met de juiste begeleiding daarbij. Dit is inhoudelijk een goed plan."

Het moet geen bezwaar zijn dat Meppel een tijd terug besloten heeft tot de bouw van twee scholen, zegt Jolida Voetelink van de PvdA. "Ondertussen is de maatschappij druk aan het veranderen. Ik vind dit idee dus zeer welkom. Dit nodigt de schoolbesturen uit om het gesprek aan te gaan om samen tot een nieuw aanbod te komen. Als je een samenlevingsschool creëert, heeft dat niets met de vrijheid van onderwijs te doen. Het maakt het aanbod van onderwijs in Meppel alleen maar groter."

Onderwijswethouder Jaap van der Haar benadrukt dat het, ondanks een meerderheid in de raad, bij onderzoeken blijft. "We willen de scholen vragen om de mogelijkheden te bekijken, maar we hebben beperkte mogelijkheden. De keuze blijft aan de schoolbesturen. We kunnen ze bij elkaar brengen maar wettelijk hebben zij de ruimte om het eigen onderwijs te bepalen."

