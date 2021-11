Buste van metershoge Frida Kahlo krijgt eindelijk kleur

Blauwe en rode verf volgen elkaar in rap tempo op in de verfspuit van maker Eelco Bügel. De onderkant van de buste, de schouderpartij die 800 kilo zwaar is, is als eerste aan de beurt. Het hoofd van Frida, dat uiteindelijk hol is gemaakt en daardoor 'maar' 200 kilo weegt, volgt later. Zes kleuren heeft 'ie ervoor nodig. Rood, blauw, huidskleur, zwart, en nog wat klein verfwerk met geel en roze.

'Mooiste is frezen en shapen'

Bügel is blij dat hij na weken werken aan Frida, nu eindelijk met de 'finishing touch' kan beginnen. Al is het verfspuiten volgens hem 'zeker niet de meest uitdagende klus aan het metershoge kunstwerk'. "Dat hoort er gewoon bij, de kleur erop brengen. Maar het mooiste is toch wel het frezen en het shapen van het beeld, en dan vervolgens de hotspray coating onder hoge druk erop spuiten. Die grijze dekspray zorgt voor een keiharde beschermlaag op de kop van Frida. Dan ben je echt met het creëren bezig", vertelt Bügel.

Wel is hij blij dat Frida straks 'echt klaar' is en het beeld vanuit z'n werkplaats in Groningen naar Assen getransporteerd wordt'. "Het is een mooie klus dit, want het is echt een kleurrijk icoon wat straks aan de Vaart komt. Prachtig om dit te mogen doen, en ook dolblij dat ze er straks staat", zegt Bügel enthousiast.

Frida Kahlo zoals ze straks als beeld aan de kop van de Vaart komt te staan (Rechten: Gijs van Kooten en 178 aardige ontwerpers)

Weg met hobbels

De weg ernaar toe was er trouwens wel eentje met de nodige hobbels. Want pas vlak voordat de grote tentoonstelling 'Viva La Frida' in het museum werd geopend, begin oktober, kreeg Blow-Up Industry de opdracht voor het kunstwerk toegewezen, door binnenstadsorganisatie Vaart in Assen en het Drents Museum. Helaas voor Bügel lieten de juiste ontwerpen lang op zich wachten, "en toen ze eenmaal binnen waren, bleken die niet helemaal te kloppen", aldus de Assenaar.

Als maker kan hij er trouwens niet mee zitten, dat de hele klus daardoor wat langer duurde. "Het is echt superleuk om dit te doen, al kwam de planning wel vreselijk in de knel. Dat kan natuurlijk gebeuren, het zat gewoon wat tegen allemaal. Maar uiteindelijk komt het goed. Nog even dag flink doorspuiten, en dan staat ze er prachtig gekleurd op."

Bestand tegen windkracht 12

Vervolgens vergden alle voorwaarden die vanuit het Asser stadhuis kwamen, om de buste te mogen plaatsen, ook de nodig tijd. Want ondanks de knappe kop van Frida, staat niet schoonheid maar veiligheid voorop.

"De constructeur van de gemeente Assen wilde zekerheid dat de buste bestand is tegen windkracht 12. Dus hebben we de hele onderkant wat verzwaard, naar 800 kilo. En Frida's hoofd hebben we uiteindelijk uitgehold, waardoor dat 200 kilo weegt. En met wat ijzeren balken die aan de onderkant eruit steken, kan het beeld straks echt niet kantelen", zegt Bügel.

De onderkant van de buste van Frida is nagenoeg klaar en ook haaar hoofd krijgt kleur (Rechten: Eelco Bügel)

Zestien plakken piepschuim

Het bijzondere aan het metershoge beeld van Kahlo is dat het volledig uit piepschuim is opgebouwd, een specialiteit van het kunststofproductiebedrijf van Bügel. Uit acht enorme blokken zijn zestien plakken Frida gesneden, met een freesmachine. Die zijn vervolgens stuk voor stuk aan elkaar gelijmd, en deze week met een hotspray coating voorzien van een knetterharde laag.

"Compleet weersbestendig, en geen naadje meer te zien", glundert Bügel. Met alle verfkleuren erop, en ook accessoires als een gouden ketting, oorbellen, en kleurrijke bloemen in het haar, is de kunstenares straks een kleurrijk pronkstuk aan de Vaart.

'Het is ons eindelijk gelukt'

Eelco Bügel kijkt uit naar het moment dat het dan eindelijk wordt onthuld, en dat is volgende week vrijdagmiddag. "Ik heb al vaker geprobeerd het beeld te mogen maken voor op de kop van de Vaart, maar ik was telkens tweede. Nu is het ons eindelijk gelukt. En da's mooi, want het trekt volop belangstelling."

Het beeld van Frida Kahlo is een initiatief van binnenstadsorganisatie Vaart in Assen, in samenwerking met het Drents Museum. Regelmatig wordt er iets iconisch op de kop van de Vaart geplaatst, als extra publiekstrekker voor grote internationale tentoonstellingen in het provinciaal museum in de stad. Voor het beeld van Kahlo heeft Assen 25.000 euro uitgetrokken.

