Viroloog: 'Coronamaatregelen kabinet zijn niet genoeg'

Volgens Bert Niesters uit Zeegse, viroloog bij het UMCG, zijn die maatregelen niet genoeg om de stijgende lijn van besmettingen naar beneden te krijgen. "We zitten nu op ruim 20.000 besmettingen per dag, we moeten toch terug naar een getal van onder de 5.000 besmettingen per dag om het onder controle te krijgen."

Harde lockdown

Hij pleit voor een harde lockdown. Er komt een drukke decembermaand aan, zegt Niesters. "Grote kans dat het druk wordt in de winkels. Deze week is Black Friday, mensen gaan sinterklaasinkopen doen en daarna komt kerst. Virologisch gezien zou er een harde lockdown moeten komen. Dan zou alles dicht moeten."

Niesters beseft dat zo'n lockdown slecht is voor de economie. "Voor ondernemers is december de belangrijkste maand van het jaar, maar de vraag is wat je wilt. Er zijn zo veel besmettingen. De zorg kraakt, het gaat gewoon niet goed. Het is de keus tussen twee slechte dingen."

"Je kunt de overheid moeilijk de schuld geven", zegt de viroloog. "Het ligt het voor een groot deel aan ons gedrag. We zitten met zijn allen in deze crisis en we zullen er met z'n allen uit moeten komen. En iedereen weet wel dat als je je aan de maatregelen houdt dat het aantal besmettingen afneemt. Wij moeten onze handen wassen en niet de overheid."

Nieuwe mutatie

In Zuid-Afrika is inmiddels een nieuwe mutatie gevonden van het virus waar veel zorgen over bestaan. Die variant zou nog besmettelijker zijn. "We moeten altijd goed kijken welke varianten er ontstaan", zegt Niesters. "We weten dat het vaccin ons beschermt tegen ziekenhuisopname. Maar het huidige virus is wel ontwikkeld tegen een virus dat begin 2020 opdook in Europa. De nieuwe generatie vaccins die eraan zitten te komen zijn gericht tegen de deltavariant en die moeten ons uit de crisis helpen."

"Maar nogmaals, het ligt zeker aan ons gedrag. Met de aangekondigde maatregelen gaan mensen gewoon om half vijf naar de IKEA of 's morgens om half zes. Niet iedereen laat alles thuis bezorgen met een busje."