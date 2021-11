Meppel heeft grootste winkelleegstand van Drenthe

Drukte in het centrum van Meppel (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

De gemeente Meppel heeft het meeste last van leegstaande winkelpanden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Begin dit jaar stond in de gemeente 16 procent van de winkels leeg.

Dat is het hoogste percentage in de provincie. Tynaarlo heeft het minste last van leegstaande winkels. Daar lag het percentage leegstand begin dit jaar op 5 procent.

Kijk in het kaartje hoe groot de leegstand is in jouw gemeente:

Leegstand van winkels, huizen en kantoren

Ook kent Meppel de meeste leegstand van kantoorpanden in de provincie. 16 procent van de kantoorpanden stond aan het begin van dit jaar leeg. Ook in Hoogeveen (15 procent) en Emmen (14 procent) was de leestand relatief groot.