Dat gebeurt in de vorm van een kleurrijk compact boekje gericht op kinderen. Daarin staat in het kort allerlei info over bijvoorbeeld de Drentse schapenrassen, de herder en de herdershond en de terugkeer van de wolf. Het nut van de kuddes was al bekend bij de eerste Drentse boeren, maar ook in actuele kwesties kunnen de kuddes een helpende hand bieden.

"Schapen zijn de beste natuur- en heidebeheerders," vertelt Albert Kerssies, voorzitter Stichting Behoud Drentse Schaapskudden. "Nog steeds is het zo dat je met een gescheperde schaapskudde, dus een kudde met herder en hond, de heide prima kan beheren. Doordat de schapen de heide snoeien zorgen ze ervoor dat de heide wat langer jong blijft. En zo ga je ook vergrassing tegen."

Stikstof

"We willen dat de schaapskudden wat meer een rol krijgen in het verhaal van de stikstof", zegt Kerssies. Er is volgens hem maar een manier om mineralen van de hei af te krijgen, en dat is met een gescheperde kudde. "Ze vreten overdag op de hei, ze lopen naar de kooi toe en droppen de mest in de kooi. Je krijgt een afvoer van mineralen die op geen andere manier te bereiken is."

Hard maken

Freerk Heuker is een van de herders die verbonden is aan de stichting. "Het is erg belangrijk dat we elkaar kunnen vinden, vandaar dat de stichting ook zo belangrijk is. We hebben elkaar namelijk nodig als schaapsherders", zegt Heuker. Veel schaapskuddes ondervinden last van bezuinigingen. "Het zou eeuwig zonde zijn als dit weg is, dan ben je alles kwijt," vertelt Heuker. "Ik zeg niet dat het hier gebeurt, maar je ziet in heel Nederland dat schaapskuddes op een laag plekje komen." Hij wil zich hard maken voor het behoud van de kuddes.

Oerdrents

Iedere dag is de schaapskudde van Heuker buiten op het veld. "De vrijheid vind ik heel mooi en belangrijk voor mijzelf. Het is genieten. Elke dag weer," zegt Heuker met een glimlach. Kerssies voegt toe: "Schaapskuddes behoren tot de iconen van Drenthe. Schapen op de hei is echt een plaatje voor mij. Dat is pas echt oerdrents."

Gratis verkrijgbaar Het schapenboekje is gemaakt door de Stichting Behoud Drentse Schaapskudden in samenwerking met stichting Het Drentse Landschap. Het is verkrijgbaar bij het kantoor van Het Drentse Landschap aan de Kloosterstraat in Assen en bij de aangesloten schaapskooien: die van Orvelte, Ruinen, Holtinge, Exloo en Balloërveld.

