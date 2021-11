'Fase 2D' voor ziekenhuizen officieel afgekondigd

Door demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge is officieel de zogeheten 'fase 2D' afgekondigd voor de ziekenhuizen. Dat is het laatste niveau voor 'code zwart', die 'crisisfase 3' heet.

Fase 2D wil zeggen dat op korte termijn ziekenhuizen in Nederland een groot deel van hun planbare zorg moeten afzeggen, of dat al hebben gedaan om meer ruimte te maken voor coronapatiënten in ziekenhuisbedden.

Ook heeft De Jonge gezegd dat de hulp van Defensie wordt ingeroepen.

Zorg terugschroeven

Het gaat om zorg waarbij uitstel van zes weken of meer naar verwachting niet tot permanente gezondheidsschade of verlies van levensjaren leidt en zorg waarbij uitstel "enig risico" geeft op permanente gezondheidsschade of verlies van levensjaren.

In de praktijk betekent dit, dat de "heup-, knie- en staaroperaties echt overal stoppen" om meer mensen aan de bedden te hebben waar acute zorg aan (corona)patiënten moet worden geleverd. "We hebben iedereen nodig om zorg te blijven leveren", zegt De Jonge. Deze nieuwe stap heeft "vergaande gevolgen", geeft de zorgminister toe.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding en het Landelijk Netwerk Acute Zorg hadden bij De Jonge aangedrongen op het afkondigen van deze fase. "Dat betekent dat we nog een groter beroep moeten doen op onze mensen en de non-covidzorg nog verder moeten terugschroeven", zei bestuursvoorzitter Paul van der Wijk van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) gisteren.

Voor het ziekenhuis in Assen gaat het om onder meer om operaties en behandelingen die binnen zes weken zouden moeten worden uitgevoerd, zoals operaties bij kankerpatiënten of niertransplantaties.

'Lastig en verdrietig'

In een brief aan de Tweede Kamer heeft De Jonge de bekrachtiging van 2D uitgelegd. 'De consequentie van de maatregelen in deze brief is dat een deel van de patiënten te maken krijgt met uitstel van zijn of haar behandeling. In sommige gevallen ook niet voor de eerste keer. Het is lastig en verdrietig dat dit nodig is.'

'Toch is het noodzakelijk om planbare zorg te stoppen, zodat de meest acute zorgverlening, zoals bijvoorbeeld de geboortezorg of zorg voor mensen met een hartinfarct, een beroerte, een trauma of luchtwegproblemen, door kan gaan', schrijft de demissionair minister.

