Geen Black, maar Green Friday bij kringloopwinkel Het Goed in Assen

Wat houdt het nu eigenlijk in? "Mensen kunnen zelf een kledingstuk inbrengen en dan krijgen ze een waardebon waarmee ze zelf een ander kledingstuk uit kunnen zoeken. Ze brengen bijvoorbeeld een broek in en zoeken een winterjas uit. Dat geeft mensen een gevoel van betrokkenheid. Ze gaan er dan over nadenken hoe het is om tweedehands, circulair te gaan shoppen", zegt filiaalhouder Erik Vestering.

Blijvertje

Laura Mijlof doet mee aan de actie. Ze koopt al haar kleding tweedehands. "Omdat ik het eigenlijk zonde vind om nieuwe kleding te kopen. Ik heb zelf drie kinderen die elkaars kleding lenen als ze eruit groeien. Ik krijg ook kleding van vrienden met oudere kinderen. Dan wordt het nog wat vaker gebruikt. Anders gooi je het zo snel weer weg."

Het is de vierde keer dat Het Goed doet aan Green Friday en de actie is nu al niet meer weg te denken. "Green Friday is eigenlijk een nieuwe beweging. Je ziet andere ketens aanhaken. We verwachten er steeds meer van. Mensen komen er speciaal voor naar de winkel en dat zijn steeds jongere klanten. We zetten in op kleding omdat we daar een stijgende lijn in zien. Het is heel mooi om te zien dat mensen zich steeds meer bewust worden van het nut van hergebruik."

Minder CO2-uitstoot

Vestering wijst erop dat tweedehands winkelen niet alleen goed is voor de portemonnee, maar ook voor het milieu. "Dit jaar is in deze winkel door hergebruik al 580 ton bespaard aan CO2-uitstoot. Daar kun je 234 huizen mee verwarmen. Het is net zoveel als bijna 80 duizend bomen aan CO2 op kunnen nemen. Dat is best indrukwekkend", glundert hij.