Tygo Land uit Peize maakt interlanddebuut tegen België

Tygo Land (15) uit Peize heeft met Oranje Onder 16 zijn interland-debuut gemaakt. In een oefenwedstrijd in Veldwezelt in en tegen België werd het gisteren 2-2.

"Het was een leuke en leerzame ervaring om een week lang samen met elkaar in een bubbel te zitten in een andere omgeving. En Oranje betekent toch heel veel voor me", reageert Land enthousiast.

Tevreden

De linker middenvelder van SC Heerenveen kan tevreden terugkijken op z'n debuut. "Ik train bij Heerenveen met de Onder 18 mee en ik speel competitie in de Onder 17. Dat is allemaal wat fysieker. Dus daar had ik nu het gemak van. Ik ben wel iemand die even tijd nodig heeft om te wennen aan een nieuw team maar het ging steeds beter. Ik heb er een goed gevoel aan overgehouden en de trainer was ook positief", kijkt Land tevreden terug.

Oefeninterlands tegen België

Een paar weken geleden werd hij voor het eerst opgeroepen voor de voorlopige selectie van KNVB-coach Pieter Schrassert Bert. Daarna moesten er nog vijftien spelers afvallen. Het was eigenlijk de bedoeling dat het talententeam voor een toernooi naar Spanje zou afreizen. Maar in verband met corona werd dat afgeblazen. Op het laatste moment werden er twee oefeninterlands tegen België ingelast.

Niet in oranje shirt

"We waren op trainingskamp in het Limburgse Urmond. Dinsdag speelde de ene helft van de groep tegen België en zat ik op de bank en gisteren mocht ik spelen. Helaas niet in Oranje-shirt. Omdat de Belgen thuis speelden mochten zij de tenues bepalen", besluit Land.

Op 10 en 11 januari komt Oranje Onder 16 opnieuw bij elkaar. Dan zijn er selectietrainingen voor een vijf-landentoernooi in Portugal.

Profcontract

Land begon op z'n derde al met voetbal bij vv Peize. Daarna verkaste hij al op jonge leeftijd naar SC Heerenveen waar hij in april van dit jaar, als jongste speler in de clubgeschiedenis, een profcontract tekende.

