Black Friday en een lockdown op komst: 'Mensen doen paniekaankopen'

Ook in de binnenstad van Emmen is het drukker dan normaal. Gertjan Dröge, eigenaar van kledingwinkel Enter Fashion, ziet de mensenstroom al de hele week toenemen: "We merkten woensdag dat er wat paniek ontstond over de lockdown die gesuggereerd werd. Mensen waren bang dat ze met de kerst net als vorig jaar niet konden komen winkelen. Die kwam nog gauw cadeautjes halen."

Dröge is blij dat de aangekondigde nieuwe maatregelen vandaag nog niet ingaan: "Alles wat nu komt en koopt is mooi meegenomen. Ik ga er niet vanuit dat we helemaal dicht moeten maar er komen wel weer maatregelen. Daar moeten we mee dealen."

Koopgoot dicht

Black Friday zorgt voor meer drukte op straat. Drukte die we volgens het kabinet juist moeten vermijden. Dröge: "We hebben vorig jaar gezien dat burgemeester Aboutaleb de koopgoot in Rotterdam dichtdeed vanwege de drukte. Toch laten ze Black Friday dit jaar doorgaan ondanks dat we vorig jaar hebben gezien dat het misging."

In Emmen lijkt het vanmiddag niet uit de hand te lopen. Er werden wel boa's ingezet om de situatie in de gaten te houden. Centrummanager Laurens Meijer houdt ook een oogje in het zeil: "Het gaat goed. We zien wel wat extra toeloop bij de winkels. Maar er is genoeg ruimte dus we kunnen het publiek tot nu toe goed bergen."

De grote kortingsactie zorgt wel voor gemengde gevoelens. Meijer: "Je ziet paniekkoop en aan de ene kant wil je graag heel veel publiek in je stad hebben. Je wil het brood verdienen als ondernemers. Maar je wil het ook zo veilig mogelijk houden voor elkaar."

Nieuwe maatregelen

Vanavond om 19:00 uur is de persconferentie over de coronamaatregelen weer live te volgen via RTV Drenthe. Dröge wacht met spanning welke maatregelen gaan gelden voor niet-essentiële winkels. "Het zou heel erg balen zijn als we weer dicht moeten. December is voor ons de mooiste maand van het jaar en de maand waarin we de beste omzet neerzetten. Als we om vijf uur moeten sluiten teken ik daarvoor."

