Zorgen over ziekte bij huisartsen en doktersassistenten

De huisartsenzorg staat dus ook in Drenthe onder druk. "Maar we kunnen de gewone zorg nog wel blijven leveren", vertelt Westerhof. "De huisartsen komen wekelijks bij elkaar om de situatie te bespreken. Het is hier nog niet zoals in Limburg."

Drenthe hoeft nog niet af te schalen

De Landelijke Huisartsen Vereniging publiceerde vandaag een brief waarin staat dat alleen de hoogstnoodzakelijke huisartsenzorg en wijkverpleging op dit moment haalbaar is. Die brief werd opgesteld met beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en ActiZ, de brancheorganisatie voor ouderenzorg. In Drenthe is dat dus nog niet het geval. "We hoeven hier nog niet af te schalen", stelt huisarts Westerhof.

De druk op deze zorg neemt razendsnel toe door de toenemende vraag naar zorg aan huis in combinatie met het hoge aantal zorgverleners dat thuiszit door ziekte en quarantaine. Hoeveel speling er nog in Drenthe is, vindt Westerhof moeilijk te zeggen. "Dat hangt er simpelweg van af hoe het zich ontwikkelt met alle besmettingen", legt ze uit. "We zien op dit moment heel veel besmettingen, maar gelukkig zijn veel mensen hier gevaccineerd. Toch kunnen ook zij behoorlijk ziek worden, maar de ernstig zieke mensen zien we vooral onder de niet-gevaccineerden. Daar zijn wel bezorgd over."

Niet zomaar naar de huisarts

Volgens Westerhof is de oplossing om de druk op huisartsen te verminderen simpel. "Er moeten gewoon minder besmettingen zijn", zegt ze. Ook roept ze mensen met luchtwegklachten op niet zomaar naar de huisartsenpraktijk te komen. "Bel ons eerst en laat dan een PRC-test afnemen door de GGD. Dan kom je negatief getest bij ons. Er zitten namelijk vaak kwetsbare mensen in onze wachtkamer. Bovendien willen we zelf ook niet besmet worden, want dan kunnen we geen zorg meer leveren."

Westerhof benadrukt dat mensen die acute problemen hebben, altijd bij de huisarts terechtkunnen. "Dat kan en dat moet ook. Mensen kunnen altijd bellen." Wel doet ze een beroep op patiënten met minder acute vragen. "Dan vinden we het fijn om die vragen per e-mail te ontvangen. Ook kunnen mensen met hun DigiD een zogeheten e-consult krijgen. Dat helpt enorm om de druk bij de telefooncentrale weg te nemen."

Live chatten met de huisarts is in Drenthe nog niet mogelijk. "Dat willen we wel op korte termijn doen, maar dat kan nog niet met ons huidige systeem. We zijn daar wel hard mee bezig."