Teleurstelling bij horeca in Drenthe: 'We balen ontzettend'

"We balen er ontzettend van, zeker weten", zegt Gerard Jellema, kok bij Dorpsrestaurant De Lange in Diever. "Het is nodig, want anders komen we nooit van het virus af. De zorg en de politiek raken overbelast en de horeca is een slachtoffer van de situatie. We kunnen er eigenlijk niks aan doen."

Dineren in de middag

Ook bij Narline in Zuidwolde heerst er teleurstelling. "Maar we hebben voor vanavond nog weinig annuleringen. We willen vanavond nog heel graag het restaurant een keer goed vol", zegt bedrijfsleider Arnold Krikken.

Verhaal gaat verder onder de video

Plan B ligt al klaar. "Zodra wij weten wat wel en niet mag, gaan wij gelijk onze gasten bellen en vragen of ze in de middag willen komen eten."

Afhalen

In Diever konden gasten het afgelopen jaar al maaltijden afhalen en dat blijven ze de komende tijd ook doen. "De gerechten die op de kaart staan, kunnen ook worden afgehaald. Daar wordt heel goed gebruik van gemaakt door mensen. We hopen dat dat de omzet overneemt", zegt Jellema.

Maar toch blijft Jellema het zonde vinden, zeker in deze tijd. "We werken met veel producten uit de regio, zoals tamme kastanjes en wild. Voor een kok is dit de mooiste tijd om aan het werk te zijn. Om mensen te verwennen. Dat wordt nu weer op de rem gegooid en is hartstikke zonde."