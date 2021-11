Padel is ook in Drenthe booming business, zeker in coronatijd

"In de tijd dat teamsporten en binnensporten niet meer mochten hebben ook veel leden van andere sportverenigingen zich bij ons gemeld voor padel", zegt bestuurslid Mark Kleine van racketclub De Weide in Hoogeveen.

En voor de mensen die de opkomst van deze snelgroeiende sport hebben gemist: het is een combinatie van squash en tennis. Het spel wordt twee tegen twee gespeeld en net als bij squash mogen de wanden van de padel-kooi daarbij gebruikt worden.

'Er zit veel meer dynamiek in dan bij tennis'

Bij Racket Vereniging De Weide in Hoogeveen treffen we padeltrainer Brando Kamp. Hij heeft er bijna een fulltime baan aan. Hij werkt via een speciale padelschool in Enschede die goed opgeleide trainers detacheert. Hij snapt het succes van padel wel.

"Tennis is veel statischer. Hier zit veel meer dynamiek in. Je moet veel draaien en laag zitten. En daarom heeft iedereen die heeft gespeeld wel de voldoening dat hij écht wat gedaan heeft", verklaart Kamp het succes. Het is volgens hem zeker geen hype van voorbijgaande aard. "Als je kijkt naar alle banen die aangelegd worden. Alle leden die erbij komen en alle mensen die 'los' een baan huren. Dat groeit nog steeds zó snel. Dus dit is geen hype."

Ledenaantal RC De Weide stijgt

De Weide heeft deze zomer de derde padelbaan aan laten leggen. Het ledenaantal van de vereniging is in relatief korte tijd van 400 naar 525 gestegen. En volgens bestuurslid Mark Kleine, die verantwoordelijk is voor de organisatie rondom de bouw van de banen, zou het maar zo kunnen zijn dat er in de toekomst nog meer banen bijkomen.

(artikel gaat verder na de video)

Sportzaken: Er is moeilijk aan te komen

Ook de plaatselijke sportzaak spint garen bij het succes van padel. Alexander Bols is buiten Hoogeveen mede-eigenaar van filialen in Emmen, Raalte en Doetinchem. In al zijn winkels zijn padel-rackets verkrijgbaar. Inmiddels valt er al heel wat te kiezen.

"Er zijn ronde, druppelvormige en diamantvormige rackets. Het gewicht varieert van 340 gram tot 390 gram. Het zijn dus lichte rackets, ze zijn gevuld met foam en een goed racket heb je vanaf honderd euro", licht Bols toe. "Er is heel veel vraag naar. En er was soms heel moeilijk aan te komen omdat productie, in de periode waarin we zitten, heel lastig is."

Ballen en schoenen

De padelballen lijken op tennisballen, maar zijn wel een stukje zachter: er zit ook minder gasdruk in. Ondanks dat er al een kledinglijn, een tassenlijn en een schoenenlijn bestaat, wordt padel ook vaak op tennisschoenen gespeeld. "Het is belangrijk om goede stabiele schoenen te hebben met een stevig bovenwerk. Want bij padel maak je veel korte bewegingen", verklaart Bols. "Het is een sport die je tot op hoge leeftijd kunt blijven doen, dus daarom denk ik dat het wel blijft."

(artikel gaat verder na de video)

Grootste padelbanen bouwer komt uit Zwinderen

De grootste padelbaan bouwer van ons land komt uit Zwinderen. Het familiebedrijf is al ruim vijftig jaar gespecialiseerd in de aanleg van tennisbanen. Maar sinds 2015 richt het bedrijf zich ook op Padel. Het bedrijf Padel Totaal bouwde ruim 200 van de 780 padelbanen die ons land rijk is. Ook verzorgde het bedrijf de aanleg van ruim 100 banen in België. De enorme teruggang van het aantal leden bij tennisverenigingen en de opkomst van padel zorgde voor een nieuwe bedrijfstak.

"Wij dachten hier kunnen we de verenigingen wel mee helpen om de ledenaantallen weer op te krikken. In Spanje is het na voetbal ook de grootste sport. En ook een echte volkssport. Maar dat het hier in zo'n snel tempo zou gaan had ik ook niet voorzien", zegt mede-eigenaar Willem Majoor van Padel Totaal.

Aanleg kost 60.000 tot 75.000 euro

Het bedrijf werkt onder auspiciën van het NOC*NSF en dus ook volgens de regels van de tennisbond. De aanleg van een baan kost tussen de 60.000 en 75.000 euro. Al met al duurt de aanleg acht weken.

In Nederland hebben we op dit moment rond de 10.000 officieel geregistreerde tennisbanen. Daartoe behoren niet de banen bij de recreatieparken en healthcentres. Maar Majoor denkt dat het aantal padelbanen naar hetzelfde aantal zal doorgroeien.

"Die overtuiging hebben we wel. Ik denk dat wij als bedrijf mogen verwachten dat we alleen al volgend jaar tweehonderd padelbanen mogen gaan bouwen, dus ons wacht ook nog een aardige uitdaging", besluit Majoor.

Succesverhaal LTC Dalen

Het Drentse bedrijf legde ook de drie banen bij LTC Dalen aan. Het is één groot succesverhaal. Het ledenaantal bij de tennisclub steeg daardoor van 70 naar boven de 400. In Drenthe staat er voor de komende tijd ook nog heel wat op stapel.

Nog meer Drentse banen?

In Meppel wordt op dit moment gewerkt aan de eerste indoor padelbaan. Daarnaast zijn er plannen voor banen in onder meer Coevorden, Klazienaveen, Emmen en Sleen.