Familie Kupers in Holsloot is blij dat onbewaakte overweg eindelijk weg kan

Voor de zomer van 2022 moet alles klaar zijn: een weg voor autoverkeer naar de bewaakte overweg naar Schimmelarij aan de westkant en een fietspad naar een bewaakte overweg richting Veenoord aan de westkant. De totale kosten komen uit op 320.000. Dat is veel geld, maar heel veel minder dan het scenario waarin de familie Kupers zou moeten worden uitgekocht of de overweg beveiligd zou moeten worden. Spoorbeheerder ProRail hoest de helft van de kosten op, de gemeente Coevorden en de provincie de andere helft en delen dat onderling weer.

Bij de onbewaakte overweg van de Kupers hebben de drie partijen hun handtekeningen gezet. Voor allen inclusief de familie Kupers was dit de oplossing met de meeste voorkeur. Al had Paolo eigenlijk het liefst gezien dat de overweg beveiligd zou worden. Maar dat is voor ProRail een no-go. Een gemiddelde overweg beveiligen kost 1,3 miljoen euro, en dan moeten er nog geen speciale dingen aan de hand zijn want dan gaan de kosten verder omhoog.

Nog geen schot in twee andere overwegen

De gemeente Coevorden roffelt ook op de trom over nog twee onbewaakte overwegen op haar grondgebied. Maar daar lijkt op korte termijn nog weinig te veranderen. Tussen Coevorden en Dalen ligt de onbewaakte overweg die Lies Mittendorf nodig heeft om bij haar huis te komen. Al jaren is er sprake van om Mittendorf uit te kopen of een alternatieve weg zonder overweg voor haar aan te leggen.

Mittendorf zei er een half jaar geleden tegen RTV Drenthe er nog niet uit te zijn en nu laat ze weten dat ze al lang niks van ProRail meer gehoord heeft. Dorothé Wennekendonk, regiodirecteur ProRail: "We hebben geen dagelijks contact met haar, maar dat wil niet zeggen dat er op de achtergrond niks speelt. We zijn ook aan het kijken bij een aangrenzende landeigenaar om te kijken naar een alternatieve oplossing."

Bij de onbewaakte overweg op de Drents-Overijsselse grens vlak bij De Haandrik gebeurt voorlopig helemaal niks. Wennekendonk: "Deze overweg wordt alleen ons en door de provincie gebruikt voor werkzaamheden. Hij staat achter hekken en alleen wij en de provincie hebben een sleutel." Dit soort niet-openbare en particuliere overwegen valt niet binnen de huidige opheffingsprogramma's en financieringen. Daar moet in de toekomst nog wat voor bedacht worden."

Ondanks dat de overweg afgesloten is met hekken en maar door twee sleutelhouders gebruikt mag worden is hij niet ongevaarlijk. De overweg ligt in een bocht, is daarom en ook door begroeiing van één zijde slecht te overzien. En Arriva raast er met 130 kilometer per uur voorbij.

Succes in stilte: overweg Huisjes Wijster na 15 jaar weg

De zeer gevaarlijke onbewaakte overweg naar de boerderij van hooihandelaar Jan Huisjes in Wijster is na 15 jaar discussiëren weggehaald. In alle stilte, zonder tromgeroffel. Huisjes verzette zich altijd tegen de oplossingen die eerst NS en later ProRail bedachten. Te ingewikkeld, niet uitvoerbaar of te weinig compensatie vond hij. Totdat voormalig burgemeester Mieke Damsma van Midden-Drenthe ging bemiddelen. Damsma had ervaring opgegaan bij twee onbewaakte overwegen in Hooghalen waar mei 2020 een trein op een trekker met een volgeladen landbouwdumper knalde en de machinist om kwam.

Triest ongeval bij Huisjes

Er rijden in Wijster minimaal acht treinen per uur voorbij. Vaak zijn het er meer. Op volle snelheid rijden ze 140 kilometer per uur. Jan Huisjes werd jaren geleden op de overweg in zijn auto aangereden door een trein, en overleefde het ongeluk. Zijn vrouw triest genoeg begin dit jaar niet. Op 12 januari kwam de 57-jarige vrouw van Huisjes om het leven op diezelfde onbewaakte overweg toen ze de vuilcontainer aan de weg wilde zetten. Ze werd aangereden door een trein.

Damsma regelde het zo: eerst een nieuwe woning elders voor Jan Huisjes, dan de overweg eruit en daarna de gebouwen slopen. Huisjes heeft inmiddels een ander onderkomen en ProRail heeft deze week de overweg er uit gehaald. In alle stilte.

Het opheffen van onbewaakte overwegen is bijna altijd een langdurige en ingewikkelde kwestie. Een onbewaakte overweg is toch een onbewaakte overweg? Nee dus. Er zijn verschillende soorten. Dat heeft vooral te maken met de status van de overweg en welke rechten of belangen van gebruikers of aanwonenden in het geding zijn. En wie de eigenaar is. Al deze zaken samen bepalen bijvoorbeeld ook wie er voor de kosten van alternatieve ontsluitingen op draait als de overweg er uit gehaald gaat worden.

