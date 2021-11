Aanleg mountainbikeroute Vledder stilgelegd vanwege natuurbezwaren

"Er is al onherstelbare schade", stelt Geert Starre van de Natuurbeschermingswacht. Hij maakt zich op meer plekken in de regio hard voor de bescherming van natuurgebieden. "Voor de mountainbikeroute wordt de bovenste laag afgegraven terwijl onduidelijk is wat voor dieren en planten daarin leven. Ook worden bomen instabiel omdat wortels beschadigd raken en komt door het graven veel stikstof vrij. De initiatiefnemer moet eerst bewijzen dat dit allemaal ongevaarlijk is, en wij vinden dat daar niet is voldaan."

De Natuurbeschermingswacht diende daarom een handhavingsverzoek in bij de provincie Drenthe, die op zijn beurt terug communiceerde dat het werk voorlopig is stilgelegd. "Naast de mogelijke natuurschade is de vergunningaanvraag niet compleet", zegt Starre. "Dit gaat over Natura2000-gebieden en daarom moet er een vergunning aangevraagd worden bij de Provincie. Op dit moment is er alleen een vergunning van de gemeente en dat is dus niet voldoende."

Boomwortels hebben te lijden onder de aanleg (Rechten: Natuurbeschermingswacht)

Aanleg vorig jaar al begonnen

De gemeente Westerveld is zich van geen kwaad bewust. "Wij hebben de impact van de mountainbikeroute op de natuur onderzocht", vertelt Wethouder Henk Doeven. "Op basis daarvan is de vergunning verstrekt. Volgens ons is het niet nodig om daarbij de provincie te betrekken en dat hebben we dus ook niet gedaan."

Het verbaast Doeven dat de commotie nu ontstaat. "De aanleg is vorig jaar al begonnen. Het heeft stilgelegen om rekening te houden met het broedseizoen en nu weer hervat", zegt hij. Dat de aanleg voorlopig stilgelegd is, is vooral uit voorzichtigheid, vertelt Doeven. "Als wij een verzoek krijgen tot handhaving kijken we daar natuurlijk naar. We hebben vorig jaar ingeschat dat het geen probleem is. De provincie Drenthe gaat nu onderzoeken of er toch iets fout gegaan is. Ik ben overtuigd dat we goed werk geleverd hebben, tenzij anders wordt bewezen."

Ook werden er bomen gekapt (Rechten: Natuurbeschermingswacht)

Grote boete

Starre hoopt dat de Provincie Drenthe met een keiharde tegenreactie komt, zoals een flinke boete. "Dat moet een afschrikwekkende werking hebben. Deze mensen zijn zonder goede vergunning gaan wroeten in een Natura2000-gebied en dat moet bestraft worden. De opdrachtgever moet in mijn ogen alles in de originele vorm herstellen plus een fikse boete krijgen. Zo werkt het met autorijden ook: als je je autorijdt zonder rijbewijs. Je wroet ook niet in kwetsbare natuur zonder juiste vergunning."

"Ik hoop juist niet dat het die kant op gaat", zegt wethouder Doeven. "Als het niet goed blijkt moeten we het herstellen. Maar we moeten voorkomen dat mensen tegenover elkaar komen te staan. In de natuur draait het om drie dingen: Beschermen, benutten en beleven. Met beschermen is niets mis. Maar benutten en beleven zijn ook van toepassing. Daarbij zou een boete ook heel raar zijn. Drenthe wil dé fietsprovincie van Nederland worden en daar horen mountainbikeroutes bij. Daarom heeft zowel de gemeente als de provincie subsidie verleend voor deze baan. Gaan we dat dan beboeten? Dat zou een rare situatie zijn."

Een deel van de grond wordt afgegraven voor de route (Rechten: Natuurbeschermingswacht)

Kaal gegraven

De mogelijkheid dat de mountainbikebaan ooit afgemaakt wordt is uitgesloten volgens Starre. "Ik zou niet weten hoe je ooit wel de juiste vergunning kunt krijgen. We zijn in Nederland verplicht om bepaalde gebieden te beschermen. Gemeenten vinden het wel vaker een mooi plan, maar ze kijken daarbij niet naar de regels. Daarom hebben we nu twee natuurdeskundigen in de hand genomen die dit gaan onderzoeken. We staan niet alleen: heel veel omwonenden zijn chagrijnig hierover. Jarenlang zijn vrijwilligers druk om een natuurgebied te onderhouden, en plots wordt alles kaal gegraven voor een fietsbaan."

Zowel de Natuurbeschermingswacht als de provincie voert momenteel een onderzoek uit. Die uitkomsten worden al volgende week verwacht. De initiatiefnemer, FietsZe Race & MTB Club, wilde op dit moment niet reageren.

