Theaters en bioscopen balen: 'Waarom ons weer straffen?'

Onder meer de cultuursector, niet-essentiële winkels en doorstroomlocaties mogen tussen 17.00 uur en 05.00 uur geen bezoekers meer ontvangen. De zogenoemde 'avondlockdown' gaat zondag in, met als doel om de snelle toename van de aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames af te remmen. Door de aangescherpte maatregelen kunnen er bovendien minder mensen naar de horeca, het theater en de bioscoop. Dat komt omdat het demissionaire kabinet hier de 1,5 meter afstand verplicht.

Pesten

"De besmettingen moeten omlaag en de zorg moet voor iedereen toegankelijk blijven, dat is duidelijk. Maar zo langzamerhand lijkt het er meer op dat ze bepaalde sectoren aan het pesten zijn dan dat ze daadwerkelijk een klap op het virus willen geven", verzucht eigenaar Frans Einhaus van de Astra bioscoop in Klazienaveen. "Dit is al de zoveelste maatregel. De meeste besmettingen komen echt niet vanuit onze sector. Dan denk ik: waarom ga je ons weer straffen? Gelukkig zijn wij een gezond bedrijf, dus wij komen deze tijd wel door. Maar ik heb wel medelijden met heel veel collega's."

"Met dit beleid bereik je niets. Dit gaat helemaal nergens over. Kom gewoon met serieuze dingen. Ik denk dat je veel meer kan bereiken door bijvoorbeeld het onderwijs te sluiten", zegt Einhaus. "Blijkbaar durven ze geen impopulaire maatregelen te nemen, met het oog op de verkiezingen. Maar dit heeft niets met verkiezingen te maken, dit is puur volksgezondheid. Dat moet gewoon goed worden geregeld."

Spaghettikluwen

De aangescherpte maatregelen hebben ook grote gevolgen voor De Nieuwe Kolk (DNK) in Assen. "We kunnen de bibliotheek tot vijf uur open houden en 's middags een film draaien, maar dat is het dan", reageert directeur Hanneke Bruggeman van DNK. "We zullen weer een speciale indeling moeten maken, omdat we opnieuw rekening moeten houden met de 1,5 meter afstand. Dat was net allemaal weg. De voorstellingen in het theater zijn 's avonds, dus die vervallen allemaal. En dat gaat ook op voor de zakelijke bijeenkomsten, want die zijn ook vaak in de avond."

"Je wordt er wel een beetje moedeloos van", geeft Bruggeman toe. "De brochure voor december en januari is er net uit, dat kunnen we allemaal weer gaan annuleren. Verplaatsen kan bijna niet meer, want het zit al bommetje vol. De implicaties van zo'n maatregel zijn enorm groot. Het is een spaghettikluwen die je bijna niet meer uit elkaar kan krijgen."