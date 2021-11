De Staat van Drenthe over het personeelstekort in de zorg: 'Het is een slechte film'

Het onderliggende grote probleem? Een enorme toestroom aan coronapatiënten, maar ook het chronisch personeelstekort in de zorg. De werknemers in de zorg zijn moe.

Er moet meer personeel komen, maar de mensen in de zorg moeten ook in de zorg willen blijven werken. Hoe doe je dat? In het tv-programma De Staat van Drenthe bespreken we met verschillende zorgorganisaties in Drenthe over de nijpende situatie, maar ook over oplossingen om personeel te werven én te behouden.

Paul van der Wijk, bestuursvoorzitter WZA over de nijpende situatie (Rechten: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

Een marathon

Ziekenhuizen zijn inmiddels aan de voorlaatste opschaling begonnen voordat ze in code zwart terechtkomen. Ook het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen heeft hiermee te maken.

Bestuursvoorzitter Paul van der Wijk van het WZA vertelt in de Staat van Drenthe over de nijpende situatie in het ziekenhuis. "Het is een slechte film waar we in terechtgekomen zijn. Ik heb een goed team met mensen om mij heen en ik ben ontzettend trots op de medewerkers van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen die toch al anderhalf jaar een marathon aan het lopen zijn."

Maar die marathon zorgt ook voor uitval. "Het is een capaciteitsprobleem. Het heeft met opleiding en het behoud van mensen te maken. Met name in de specialistische functies en op de ic worden we volledig overlopen door het aantal patiënten waar de Nederlandse zorg eigenlijk niet meer op is ingericht."

Mariska Roeters van ZZWD over het verwonderproject (Rechten: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

Out of the box denken

Mariska Roeters, bestuurder van Zorgcollectief Zuid-West Drenthe heeft in de verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en thuiszorg ook last van het tekort aan personeel. Want ook daar lopen de medewerkers een marathon.

Er moeten dus meer handen bij. Een van de dingen die ze doen is het 'verwondertraject'. "Wij werken samen met scholen. De studenten van de scholen komen bij de zorgorganisaties en lopen één of twee dagen mee en ze gaan heel simpel zich verwonderen. Werkwijzen die voor ons heel normaal zijn geworden, vinden zij soms minder normaal."

Ook moet er meer out of the box gedacht worden. "Wij zijn heel erg gewend om te zeggen we hebben een dienst van 7 tot 11 uur en daar moet alles binnen gebeuren. Ik weet niet of de bewoners daar allemaal op zitten te wachten."

Roeters stelt voor: "Laat medewerkers daarmee puzzelen en dúrf meer. Dan kan je op een andere manier de zorg organiseren."

Lex Smetsers van Zorggroep Drenthe haalt studenten uit het buitenland (Rechten: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

Uit het buitenland

Ook bij Zorggroep Drenthe zijn ze bezig om meer handen aan het bed te krijgen. Bestuursvoorzitter Lex Smetsers van Zorggroep Drenthe haalde vorige week veertig studenten uit Indonesië naar Drenthe. Zij gaan hier een zorgopleiding volgen.

"We zien al een paar jaar een tekort in de zorg en in de welzijn. In Drenthe alleen al kun je zo'n 5000 mensen prima plaatsen." De studenten hebben al een verpleegkundige opleiding in Indonesië gevolgd en dat maakt het makkelijker om ze te begeleiden.

Student Yoga Hanendra uit Indonesië gaat hier in de zorg werken (Rechten: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

Ervaringen

Yoga Hanendra is een van de veertig verpleegkundig- studenten uit Indonesië. Hij komt hier studeren om daarna een baan in de zorg te vinden. "We proberen een bepaald niveau te bereiken. Want er zijn verschillende niveaus in Nederland met name voor verpleegkundigen." Via het programma proberen ze hbo-verpleegkundige te worden.

Hanendra kijkt ook al een beetje naar de toekomst. "Ik ben van plan, als het is toegestaan, om hier langer te blijven zodra ik een baan heb."

Zij-instromer Rebecca Wuffen vertelt dat ze lastig aan een stageplek kan komen (Rechten: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

Zoektocht naar een stage

Rebecca Wuffen is een zij-instromer Hbo-V Flex. Corona gaf haar het zetje om voor het zorgvak te kiezen en dus een carrièreswitch te maken. "Ik weet dat het nu harder nodig is dan ooit."

Haar handen zijn inderdaad hard nodig, maar zo makkelijk gaat dat niet. In De Staat van Drenthe vertelt Wuffen over de drempels die ze tegenkomt bij haar zoektocht naar een stage.

"Ik ben een zij-instromer, dus ik kom niet uit de zorg. Op dit moment lukt het niet om een werk- of stageplek te krijgen." Want ze heeft begeleiding nodig, maar die begeleiding is er nu niet. ''Om de begeleiding te kunnen doen is er te weinig capaciteit. Er is mij verteld dat als ik een mbo-opleiding had gedaan ik wel aan de slag zou kunnen."

Student Sven over zijn ervaring om een stageplek te vinden (Rechten: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

Zorghart

De 17-jarige Sven Kalter, student sociaal werk, loopt stage als activiteitenbegeleider op een groep met dementerende ouderen in Ruinen.

''Ik heb altijd liefde gehad voor het vak. Ik heb echt een zorghart." Hij herkent de problemen van het zoeken naar een stage. "Je ziet bij studiegenoten ook dat ze een vertraagd proces krijgen. Stageplekken zijn er nauwelijks, omdat er geen begeleiding is."