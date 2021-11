De Drentse 1000 Stemweek: Sinterklaas als afsluiter in Assen

De mystery guest van vandaag was Jason Staal. Hij maakt liedjes waarbij de tekst voorop staat. En dat valt in de smaak bij onder meer Sinterklaas, want bij de stembus liet de goedheiligman weten een groot fan te zijn van Staal.

Mooi nieuws was er voor Harry Omlo uit Klazienaveen. Hij wilde heel graag het nummer 'Why did you have to leave so soon' van Richard Kracht in de Drentse 1000 hebben. Kracht is eind oktober plotseling overleden en zijn vrienden begonnen een actie om zijn liedje in de lijst te krijgen. En dat is gelukt!

Bezoek op het Koopmansplein was er van directeur Harry Tupan van het Drents Museum. Wij noteren voor hem Crowded House met 'Don't dream it's over'. En namens het TT Museum komt 'Whiter Shade of Pale' van Procol Harum in de lijst.

De lijst met de favoriete nummers van Drenten wordt vanaf Eerste Kerstdag gedraaid op Radio Drenthe.