Avondlockdown treft amateursport hard: 'Lijkt op een oneindige weg'

De amateursport in Nederland gaat voor een flink deel weer op slot. Het demissionaire kabinet heeft besloten dat in de strijd tegen het coronavirus sportaccommodaties, zowel binnen als buiten, tot en met 18 december na 17.00 uur gesloten zijn. Dat geldt voor wedstrijden en trainingen.

De maatregel gaat zondag 28 november in en duurt voorlopig drie weken. Op 14 december kijkt het kabinet of de zogeheten avondlockdown weer verlengd moet worden. Doordat er de komende tijd 's avonds niet meer getraind kan worden, lijkt het waarschijnlijk dat de competities stilgelegd gaan worden.

Extra vroege winterstop

"Ik neem inderdaad aan dat we een extra vroege winterstop krijgen, want ik kan met mijn amateurspelers niet overdag gaan trainen", reageert trainer Fred de Boer van de Asser derdedivisionist ACV. "We hebben de afgelopen weken al met verschillende afgelastingen te maken gehad. Niet alleen in onze competitie, maar ook op andere niveaus. Dat betekent dat er bij veel teams toch problemen zijn ontstaan."

"Ik begrijp dan ook dat het kabinet hard moet ingrijpen. En het gaat natuurlijk niet alleen om voetbal, maar ook om miljoenen mensen die maandag tot en met zondag met andere sporten bezig zijn. Iedereen is onderweg en er zijn heel veel contacten. Maar inmiddels is dit voor ons nu al het derde seizoen op rij met allerlei maatregelen. Ik zou liever hebben dat er naar de lange termijn wordt gekeken", zegt De Boer kritisch. "Dit gaat steeds van maand naar maand, van maatregel naar maatregel en van lockdown naar lockdown. Het lijkt op een oneindige weg."

"We zullen ook op andere zaken moeten aansturen. Bijvoorbeeld proberen om de vaccinatiegraad nog een paar procent omhoog te krijgen. En voor heel veel mensen is een gezonde levensstijl echt noodzakelijk, ook voor je natuurlijke immuunsysteem. De helft van de mensen sport te weinig en is te zwaar. Heel veel mensen roken en drinken teveel alcohol", somt De Boer op. "En we moeten aansturen op extra ziekenhuizen en personeel. Dat kost geld, maar ik denk dat corona blijft."

Heel triest

De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen wil dat de KNVB de competitie stillegt na de aangekondigde maatregelen. "Het is triest", zegt voorzitter Ben van Olfen. "Maar niet meer trainen betekent niet meer voetballen. Dat kan niet anders. We moeten voorlopig stoppen met de competitie. Misschien dat er voor heel jonge kinderen nog iets te regelen is, als ze bijvoorbeeld woensdagmiddag vrij zijn. Maar dan moeten clubs daar nu snel hun organisatie op aanpassen, vrijwilligers regelen en trainers beschikbaar hebben. Dat is uiteraard ook een hele klus. Een gemakkelijke oplossing is er momenteel niet."

Van Olffen bestrijdt niet de noodzaak van de maatregelen. "Dat heb ik nooit gedaan. Ik ben in dat opzicht geen deskundige, al denk ik dat het van belang is dat iedereen zoveel mogelijk blijft bewegen. Maar dat kan ook buiten de competities om. Organiseer zelf dingen, misschien kun je voetballen tegen een club uit de buurt, zodat de reisafstanden beperkt blijven. Zoek naar alternatieven. Het is ook belangrijk te blijven kijken naar wat wel kan."

Essentieel

Het niet kunnen trainen na 17.00 uur heeft volgens de KNVB direct gevolgen voor de fitheid van de bijna 1,2 miljoen amateurvoetballers in Nederland en is cruciaal om in het weekend te kunnen blijven voetballen. Daarom roept de voetbalbond de Tweede Kamer op om komende dinsdag deze nieuwe maatregel van de regering tegen het coronavirus met het kabinet te bespreken. De KNVB begrijpt niet dat de sport door het kabinet als 'niet-essentieel' wordt gekenmerkt. "Naar ons idee is sporten juist 'essentieel', zowel tijdens de pandemie als voor de toekomstige volksgezondheid."

De KNVB stelt dat de nieuwe maatregelen voor komend weekend nauwelijks gevolgen hebben. "Voor de trainingen na het weekend is dit wel heel ingrijpend. Als er vanaf 17.00 uur niet buiten, in de frisse lucht en eventueel met de kleedkamers op slot, kan worden getraind, dan kan dit ook consequenties hebben voor het vervolg van de competities. Want vroeg of laat is het spelen van wedstrijden in het weekend niet meer verantwoord als hier niet voor kan worden getraind."