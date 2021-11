Maatregelen zijn nieuwe domper voor horeca: 'Dit is slappe hap'

"We zullen ermee moeten dealen", is Ton Duivenvoorden realistisch. Hij is regiovoorzitter van Koninklijke Horeca Drenthe. Volgens hem was tot 20.00 uur openblijven al redelijk beperkt, maar nu wordt daar nog verder aan getornd. "Dat is heel teleurstellend."

Volgens berekeningen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) kan 15 procent van de horecabedrijven met de nieuwe beperkingen nog enigszins omzet draaien. Veel andere restaurants en cafés openen rond 17.00 uur pas vaak de deuren. Duivenvoorden wil daarom compensatie, die ook is aangekondigd. "We moeten wachten wat daar definitief uitrolt, maar wat ons betreft betekent voor 100 procent dicht ook 100 procent compensatie.

'Geen visie'

Om echt wat te kunnen doen aan het aantal besmettingen, kan volgens de afdelingsvoorzitter het beste gekeken kan worden naar de scholen. Zijn horeca-collega Ronald Obbes is het daarmee eens. "Ze zoeken een excuus om de scholen open te houden." Volgens hem zet de vervroegde sluitingstijd geen zoden aan de dijk. "Het is slappe hap, en de maatregelen getuigen niet van visie en beleid."

De horecabaas heeft liever een 'harde' lockdown van twee weken en goede steunmaatregelen, dan de regels waar het kabinet nu mee komt. "Dit is weer half-half. Dat is mijn persoonlijke mening, maar als het café om 17.00 uur dicht moet dan is dat een drama. De kosten wegen niet op tegen de baten, ik word moedeloos van het jojo-effect."

Obbes snapt niet dat er in de rest van Europa meer kan dan in Nederland met de horeca. Hij wijst erop dat de besmettingen niet vanuit zijn sector afkomstig zijn. "We hebben een portier die de QR-codes scant. Mensen zoeken na sluiting hun heil ergens anders, en gaan in huiselijke sfeer verder. Dan verplaats je het probleem, terwijl je in de horeca toezicht hebt."

De extra steun die het kabinet heeft aangekondigd vindt Obbes wel 'lief en aardig', maar dekt niet wat horecaondernemers mislopen. "Het is meer een zoethoudertje." Heel veel bedrijven blijven juist met een schuld zitten, zegt hij.

Gevolgen niet te overzien

Ook Robèr Willemsen van de landelijke afdeling van Koninklijke Horeca Nederland is fel. Het kabinet legt de horeca feitelijk plat, vindt hij. Willemsen vreest dat de impact van de pandemie op deze manier 'nog lang bij ons zal blijven' en noemt de gevolgen voor de horecabranche 'niet te overzien'. Wel vindt de branchevoorman het goed dat er nu serieus werk wordt gemaakt van een aanvulling op het huidige compensatiepakket.

Net als Obbes is ook Willemsen van mening dat voor het merendeel van de horeca de nieuwe maatregelen neerkomen op een volledige lockdown. Daarnaast vindt hij het vervelend dat er na drie weken pas een evaluatiemoment van het beleid komt. Dat zou veel te laat zijn. De voor de branche zo belangrijke decembermaand is dan eigenlijk al volledig afgeschreven.

