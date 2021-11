China Lights Festival gaat door ondanks aangescherpte maatregelen

"Het is een idee om er een soort van ochtendfestival van te maken", aldus Hiddingh. "Daar moet nog overleg over plaatsvinden en toestemming over worden gegeven, maar 's ochtends de deuren openen is een serieus idee." Ook wordt gekeken of het evenement kan worden verlengd tot eind maart, in plaats van het einde van februari, en heeft Hiddingh een idee hoe hij bezoekers tegemoet kan komen. Want het lichtjesfestival komt in het donker het best tot z'n recht. "We geven de gasten bijvoorbeeld een voucher zodat zij nog een keer kunnen komen."

Afstandsregel

De organisatie laat zich dus niet uit het veld slaan door de nieuwe beperkingen die zijn opgelegd. "We laten ons niet platleggen", aldus Hiddingh. Daarbij benadrukt hij dat de regels wel netjes worden opgevolgd. "Controleren op een QR-code maakt voor ons niet uit." Ook in het handhaven van de afstandsregel voorziet hij geen problemen. "Als mensen afstand moeten houden, dan gebeurt dat. We doen gewoon wat we moeten doen, alleen op de sluitingstijd moeten we ons aanpassen. Daar draait het nu om."

Het China Lights Festival draait dit jaar om het thema 'dieren'. Het wordt de tweede editie van het evenement in Drenthe, en begint op 1 december.

