Nieuwe optie voor gaswinning bij Norg, provincie stuurt boze brief

De provincie ontdekte het voorstel in een publiekssamenvatting van het Vaststellingsbesluit Groningen 2021-2022.

Kussengas

In dat besluit wordt gesteld dat de ondergrondse gasopslag bij Norg mogelijk eerder dicht kan dan gepland. Maar op dat moment kan de NAM, als eigenaar van de opslag, een winningsplan indienen om het zogenoemde kussengas te winnen. Dat is gas dat nog in de ondergrondse opslag zit om zo de benodigde druk in stand te houden.

De provincie schrijft in de brief "bijzonder ontstemd" te zijn over deze manier van communiceren. Gedeputeerde Staten vinden dat ze op een andere manier hierover geïnformeerd hadden moeten worden. "Het betreft voor de provincie Drenthe zeer relevante informatie, waarbij wij veel vragen hebben", zo staat in de brief.

Volgens de provincie ligt de kwestie extra gevoelig door de omstreden schadeafhandeling rondom de gasopslag bij Norg. De provincie vroeg eerder al aandacht voor de noodzaak van een eerlijke en vlotte schadeafhandeling voor de omwonenden. Bovendien vinden Gedeputeerde Staten dat de sluiting van het gasveld in Groningen niet mag leiden tot toename van gaswinning in Drenthe.

Toename seismisch risico

De provincie is er niet gerust op dat eventuele nieuwe gaswinning in het gebied zonder gevolgen zal zijn. "Als kussengas gewonnen wordt, neemt het seismisch risico (kans op aardbevingen, red.) mogelijk toe. Dit kan weer andere en nieuwe gevolgen voor de omgeving hebben. Het zal duidelijk zijn dat er veel van het vertrouwen in de overheid gevraagd wordt, wanneer plannen op deze manier wijzigen", schrijft de provincie in de brief.

Het ministerie van Economische Zaken heeft nog niet op de boze brief gereageerd.

