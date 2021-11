Miedema en Spitse ontsnappen met Oranje aan nederlaag

Vivianne Miedema uit Hoogeveen en Sherida Spitse uit Emmen hebben met de Nederlandse voetbalsters in blessuretijd hun eerste nederlaag onder bondscoach Mark Parsons kunnen voorkomen. Na de 1-1 eerder in Groningen werd het vandaag tegen Tsjechië opnieuw een gelijkspel: 2-2.

Stefanie van der Gragt kopte in de 93e minuut van de WK-kwalificatiewedstrijd uit een voorzet van invalster Kika van Es de gelijkmaker binnen: 2-2. Oranje hield de Tsjechische vrouwen daardoor op 6 punten achterstand in groep C, wel met een wedstrijd meer gespeeld.

Sneeuw alsnog weg

Het duel zou vrijdagavond worden gespeeld, maar kon toen niet doorgaan omdat het veld in Ostrava vanwege de sneeuw onbespeelbaar was. De Tsjechen wisten de sneeuw afgelopen nacht van het gras te krijgen, zodat om 12.00 uur alsnog kon worden afgetrapt.

In september ontsnapte Oranje bij de start van de WK-kwalificatie ook al aan een nederlaag tegen Tsjechië. De voetbalsters stonden in Groningen bij het debuut van Parsons lang op achterstand, maar Vivianne Miedema zorgde toen in de slotfase voor de gelijkmaker (1-1).

Zonder vier vaste krachten

De 21-jarige Kerstin Casparij stond in Ostrava voor het eerst in de basis. Parsons miste met Aniek Nouwen, Sisca Folkertsma, Jackie Groenen en Lieke Martens vier vaste krachten.

De Oranje Leeuwinnen begonnen goed, met kansen in de openingsfase voor Daniëlle van de Donk (na een strakke voorzet van Casparij) en Miedema. Na 10 minuten leidde balverlies van Jill Roord echter tot de openingstreffer van de thuisploeg. Katerina Svitková zag keepster Sari van Veenendaal enkele meters voor het doel staan en besloot van bijna 30 meter maar eens uit te halen. De bal zeilde over Van Veenendaal, die amper van de grond kwam, in het net: 1-0.

Kort na rust kwam Oranje op gelijke hoogte via Van de Donk, die de rebound benutte na een schot van Roord op de paal (1-1). De ploeg van Parsons wist echter niet door te drukken. Het fysiek sterke Tsjechië was vooral bij spelhervattingen steeds gevaarlijk. Van Veenendaal wist een schot van dichtbij van Tereza Szewieczková te keren, maar na een uur spelen was ze kansloos toen ook Simona Necidová in het strafschopgebied vrij kon inschieten (2-1).

Het slotoffensief van Oranje leverde in de extra tijd de gelijkmaker op van Van der Gragt. De verdedigster van Ajax voorkwam daarmee dat de voetbalsters in de strijd om kwalificatie voor het WK van 2023 een kostbare nederlaag zouden incasseren.