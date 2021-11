Erotische winkel geopend in Meppeler kroeg

"Het gaat hier al een week niet meer over corona. Dat is ook wel even fijn!", vertelt Maarten van Oosten trots. De kroegbaas opent vandaag in zijn kroeg een pop-up winkel in erotische waren.

Van Oosten is eigenaar van café De Kansel in Meppel. Dat bestaat uit twee delen: het tweede deel gebruikt hij alleen voor de vrijdag- en zaterdagnacht, waarop hij normaal vooral drankjes aan de man brengt. Door de verplichte sluitingstijden is zijn bedrijf een stuk rustiger. "Natuurlijk worden er nog kopjes koffie gedronken. Maar wij verdienen het geld door met fusten bier te slepen. Dat is er nu niet bij", aldus de kroegbaas.

Andere bestemming voor nachtcafé

Hij zocht daarom een andere bestemming voor het nachtcafé, en kwam uit bij producten voor de nachtelijke uurtjes. "Een barman opperde dit als grap, maar het was best een goed idee. We hebben nog geen erotische winkel in Meppel, dus we lopen hiermee niemand voor de voeten. Twee telefoontjes later stonden we in contact met de grootste van Nederland op dit gebied en kregen we een winkelvoorraad aangeboden."

In slechts één week is zijn café omgetoverd tot een erotische speciaalzaak. "Het is wel even wennen", vervolgt Van Oosten. Vandaag is zijn zaak officieel geopend, toch praat hij al als een ware detaillist. "Deze heb ik zelf thuis ook", zegt hij met een knipoog terwijl hij zijn hand legt op een 'satisfyer'. Echt één van de beste producten dit moment als ik mijn vriendin moet geloven. Wij zijn als barpersoneel ooit de horeca in gegaan om de mensen te laten genieten. Zo ver ligt een erotische winkel dus helemaal niet van ons vandaan."

Privacy

Hoeveel lol hij er ook in heeft, zelf zal hij niet veel in de winkel staan. "Mijn vrouwelijke medewerkers weten hier ook nog veel meer van en ik geloof dat sowieso vrouwen eerder winkeladvies aannemen van andere vrouwen. Dus zij zullen de winkel gaan runnen", zegt de Meppeler. Om nog meer ongemak weg te nemen, doet hij aan private shopping en thuisbezorgen. "Als iemand spontaan binnenwandelt en iets koopt, maar niet met ons tasje door de Hoofdstraat wil, dan bezorgen we het diezelfde avond nog thuis."

Meppel Diep Genot blijft nog tot januari geopend, en mogelijk langer. "Als dit een groot succes wordt en de lockdowns zetten door, blijven we geopend. We hebben stiekem ook al gekeken naar een ander winkelpand. Dit is een pop-up, maar als het zijn succes bevestigt, kunnen we het zeker een vervolg geven. Zeker in de tijd van stijgende energieprijzen, want er zijn hier genoeg producten waar je het warm van krijgt."

