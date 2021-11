IJshockeyer Groenhof keert GIJS Groningen plots de rug toe

Mike Groenhof (27) uit Roden keert niet meer terug in het tenue van GIJS Groningen. De aanvoerder is per direct bij de eredivisieclub gestopt.

Na seizoenen achter elkaar moet GIJS Groningen het de aankomende duels op het hoogste niveau doen zonder Groenhof. De aanvoerder heeft het bestuur vertelt niet meer terug te komen.

"Afspraken zijn door de club niet nagekomen", licht Groenhof toe. Eerder deze maand was de Assenaar nog te zien in het sportprogramma De Warming Up. "Het bestuur beloofde spelers te halen en dat is niet gebeurd. Ik was er klaar mee."

Deur op een kier

"Ook zouden ze iets aan de trainingstijden doen. We trainen op maandag tot 23:15. Dat is belachelijk. Ze zouden dat verschuiven, maar ook dat bleek een valse belofte", legt de twintiger, vader van twee kindjes, uit.

Wel houdt Groenhof de deur op een kiertje: "Ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Had niet in m'n hoofd te stoppen. Ik ga mezelf fit houden, alleen even niet op het ijs."

