HZVV blij met punt, Mulder benieuwd naar uitkomst lobby KNVB

Sander Dzemidzic zette HZVV vanmiddag na een half uur spelen op voorsprong. "Daarna konden we de 2-0, zelfs 3-0 maken. Dat lukte niet en een minuut voor het rustsignaal maakte Buitenpost gelijk", vertelt Mulder.

Zevende plaats

"We kwamen de kleedkamer wat down uit en ik was bang voor het vervolg van de wedstrijd", gaat hij verder. "We schoten snel een bal op de paal en ik hoopte op meer. In het vervolg werd Buitenpost sterker. Ik denk dat een gelijkspel een terechte uitslag is."

Met zestien punten uit elf duels staat HZVV zevende. Tegenstander Buitenpost heeft een punt meer en staat twee plaatsen hoger.

Fysieke fitheid gevraagd

Vanaf zondagavond mag HZVV tussen 17:00 en 5:00 niet meer trainen. "Ik hoop dat de lobby van de KNVB slaagt. Zij kijken of avondtrainingen voor clubs die op een bepaald niveau spelen door kunnen gaan", zegt Mulder. "Niet trainen en wel spelen is in mijn ogen geen optie. HZVV speelt op een niveau waarbij fysieke fitheid gevraagd wordt."

Mulder besluit: "Ik zou de competitie pauzeren. Na de winterstop, wanneer de weersomstandigheden beter zijn, kunnen we dan weer beginnen en ook wedstrijden inhalen."