'Het is of we in een twilight zone zitten tussen de zorgverzekeraars en de praktijk'

Dit beeld schetst WZA-bestuurder Paul van der Wijk in het TV Drenthe programma De Staat van Drenthe.

Miljoenen gekort

Naast dat Van der Wijk bezig is met het voorbereiden op code zwart, voert hij ook gesprekken met de zorgverzekeraars voor 2022. "Het is verdeeld over tien à vijftien verschillende zorgverzekeraars. Ze hebben een bod gedaan voor 2022. Als ik dat allemaal bij elkaar optel, dan zouden we het volgend jaar met 9 miljoen minder moeten."

Ook Mariska Roeters van Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe herkent de tweedeling. "Eigenlijk zouden wij alleen maar cliënten in de wijk moeten hebben waar je elke dag een oogdruppel doet en waar je een kwartier bezig bent. Pas dan halen wij die afspraken die wij maken. Maar de zorg voor cliënten in de wijk wordt zwaarder, dat weten wij allemaal. Dus dat is totaal niet realistisch. Daar moet je wel het gesprek over voeren. En dat is een zakelijk gesprek, dat gaat niet over de zorg die je verleent."

Bureaucratie vs praktijk

Lex Smetsers van Zorggroep Drenthe ziet ook dat de marktwerking in de zorg effect heeft op de medewerkers. "We zien een toename in de uitstroom. Vinden de medewerkers het nog leuk om in de zorg te werken? De stress? Het harde werken? Voor dat salaris?"

Er komt veel druk op de zorgverleners te liggen. Smetsers: "In deze tijd moeten we met elkaar de schouders eronder zetten. Het is soms wel of we in een twilight zone zitten met de zorgverzekeraars aan de ene kant en de werkelijke praktijk aan de andere kant. Dat voelen onze medewerkers."

Wens

Van der Wijk van het WZA heeft voor de komende tijd wel wensen: "Ik hoop dat wij niet in code zwart terecht komen. Zodat we iedereen een bed kunnen bieden die dat nodig heeft. En op langere termijn dat er een cao komt die recht doet aan de inspanningen van alle medewerkers, maar ook dat we die kunnen betalen."

In het programma de Staat van Drenthe bespreekt presentatrice Marjolein Lauret met zorgorganisaties over de nijpende situatie in de zorg, wat ze doen om personeel in de zorg te houden en hoe ze nieuwe medewerkers aantrekken. Daarnaast vertellen drie zorgstudenten over hun ervaringen.

