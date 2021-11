Marathonschaatsen mag doorgaan ondanks avondlockdown

De marathonschaatsers in de topdivisie kunnen de komende weken gewoon hun wedstrijden blijven rijden. In tegenstelling tot vorig jaar wordt de hoogste divisie van het marathonschaatsen nu onder topsport geschaard. Vorig jaar moesten de mannen van de lange adem tijdens de lockdown in de winter aan de kant blijven.

"Dit doet recht aan de sportieve prestaties van de marathonschaatsers", zegt Willem Hut, disciplinemanager bij de KNSB en competitieleider van de schaatsmarathons over de beslissing van het NOC*NSF om de topsportstatus toe te kennen. Hiermee kan de competitie ook na 17.00 uur doorgaan. Alleen de beloften-competities worden van het programma gehaald, daar wordt een alternatief voor gezocht.

Verdiend

"Ik denk dat onze sport dit vorig jaar al verdiende," laat Jumbo-Visma rijder Ingmar Berga uit Hoogeveen weten. "Het is extreem belangrijk voor de rijders dat ze kunnen rijden, vooral na een winter zonder wedstrijden. Voor mij persoonlijk kan ik de wedstrijden gebruiken om weer in vorm te komen na mijn hersenschudding. Maar ook voor de mooie sponsors die er in het marathonschaatsen zijn is het heel belangrijk dat er gereden wordt, om hen enthousiast te houden."

"Het voelt alsof het eindelijk recht doet aan onze competitie," voegt Kevin Hoekstra uit Bovensmilde daaraan toe. "Na een jaar geen wedstrijden en tien rijders die zijn gestopt, was het uitermate slecht voor de marathonsport en het schaatsen in het algemeen geweest als we niet door hadden gekund. Daarnaast is het persoonlijk een opluchting dat we niet weer het hele jaar voor niks hebben getraind, " aldus de schaatser van Team Bouwselect.

Natuurijs

Begin dit jaar vroor het zo hard, dat op heel wat plekken op natuurijs geschaatst kon worden. De KNSB probeerde een NK op natuurijs te organiseren, maar de overheid gaf daar toen mede vanwege de ontbrekende topsportstatus geen toestemming voor. Vandaag wordt in Tilburg de zesde marathon cup van het seizoen verreden. De dames starten om 19:00 uur en de heren om 20:15 uur.