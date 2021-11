Horeca-eigenaar in Westerbork dicht met kerst: 'Ik ga thuis gourmetten'

De gisteravond door het demissionaire kabinet aangekondigde verplichte sluiting om 17.00 uur treft ook de horeca opnieuw hard. "Ik ben ondernemer geworden om deel te nemen aan de vrije markt. Helaas is de huidige realiteit dat ondernemers al achttien maanden enorm worden beperkt", zegt Vos over de coronamaatregelen in het Radio Drenthe-programma Cassata. "En daar komt die avondlockdown nu weer bovenop."

'Grote ramp'

Vos probeerde de afgelopen tijd, samen met zijn personeel, optimistisch naar de toekomst te kijken. "Bij ons bedrijf is de Sint al langs geweest en hij had een heel mooie brief geschreven aan al mijn medewerkers. De boodschap was 'hou je rug recht, we gaan ervoor en komen hier sterker uit'. Maar deze avondlockdown is natuurlijk een grote ramp. Alles wordt nu geannuleerd. De hele agenda voor de komende weken is leeg."

De ondernemer baalt van de aanpak van het demissionaire kabinet. "Dit is pappen en nathouden. Ik ben bang dat we in april en mei nog met dit gezwabber zitten. Gooi alles gewoon vier weken dicht, met uitzondering van wat écht nodig is om te overleven. En als je een sector laat sluiten, moet de nazorg goed zijn. Nu worden we aan ons lot overgelaten, het is een groot financieel debacle. Als ik optel wat ik zelf in coronatijd heb moeten bijbetalen om iedereen aan het werk te houden, dan is dat bijna misdadig."

December volledig afgeschreven

Over drie weken komt er een evaluatiemoment van de aangekondigde coronamaatregelen. Maar dan is de voor de horecabranche zo belangrijke decembermaand eigenlijk al volledig afgeschreven. "Mijn inkopen en reserveringen moet ik uiterlijk deze maand voor elkaar hebben. Ik zou nu niet weten wat ik moet doen. Dus ik maak zelf maar een keuze", legt Vos uit. "Ik ga niet langer in onzekerheid zitten. Wij gaan met kerst dicht. En ik ga gewoon thuis gourmetten."

Alternatieven, zoals een drive-through of een bezorgservice, ziet Vos niet zitten. "Dan is voor ons de marge nul. We geven in dat geval per maaltijd ongeveer 2 euro tot 2,50 aan verpakkingsmateriaal mee. Want alles moet in een bakje en een zakje. En er moet een dekseltje op en een folietje om. Dat is niet te doen. Ik wil als ondernemer graag aan het werk, maar inmiddels ben ik al achttien maanden de schade aan het beperken."

