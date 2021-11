Naast de gezette schoen staat soms al een kerstboom

Op zo'n eerste dag loopt het gelijk goed door op het terrein van De Jong. Een opsteker, want voor de bomen die nu verkocht worden, is twaalf jaar geïnvesteerd. "Dat is meer dan alleen in de grond zetten en laten staan. Je moet 'm snoeien, zorgen dat-ie voldoende mest krijgt. Zorgen dat ze de kleur houden, de naalden houden. Er kan luis in zitten, dus er zit heel veel onderhoud en werk in om na twaalf jaar zo'n boom te hebben."

Fijnproevers

Tussen de vroege kopers zitten fijnproevers die veel keuze willen. "Je moet er altijd vroeg bij zijn, want de mooisten zijn zo uitverkocht. Dus wij zijn altijd vroeg."

Anderen willen gewoon niet wachten met de kerstsfeer die zo'n boom mee in huis brengt. "Nu zijn we extra vroeg, waarschijnlijk ook om dat gezellige gevoel in huis te halen. Het is toch een beetje een rare tijd."