Pruisscher en Verweij op podium schaatsmarathon Tilburg

Bij de zesde Marathon Cup van het seizoen in Tilburg hebben twee Drentse dames het podium weten te behalen. Arianne Pruisscher, oorspronkelijk uit Nieuw-Dordrecht en tegenwoordig woonachtig in Sittard eindigde als tweede en Maaike Verweij uit Veenhuizen eindigde als derde. De overwinning ging naar Esther Kiel uit Heerenveen.

Voor zowel Pruisscher als Verweij is het de eerste keer op het podium van een Topdivisiewedstrijd van de Marathon Cup. Pruisscher reed de afgelopen jaren in het beloftenpeloton, waar ze al eens het klassement won, maar is dit jaar als ploeggenote van Janneke Ensing bij Team PTH Groep/SchaatsshopDrenthe terug op het hoogste niveau.

Verweij werkt dit jaar hard aan haar definitieve doorbraak als rijdster van Team Zaanlander van Jillert Anema. Zo was de regerend Drentse kampioene op natuurijs al eens dichtbij het podium met een vijfde plaats in Haarlem. Daarnaast won ze afgelopen zomer al een topdivisie marathon op skeelers.

Kopgroep

De wedstrijd werd hard gemaakt door Ensing die met een ferme kopbeurt een breuk in het peloton forceerde. Een kopgroep van dertien rijdsters kon zich daarna loswerken van het achtervolgende peloton. In de laatste drie ronden probeerde Femke Mossinkhoff een sprint nog te ontlopen, maar zij werd in de laatste ronde tot de orde geroepen. in de sprint was langebaanrijdster Esther Kiel uiteindelijk de sterkste. Pruisscher wist in de laatste meters nog net haar schaatsen voorbij die van Verweij te steken.

Voor de marathonschaatsers is er vandaag ook duidelijkheid gekomen over het doorgaan van de competitie. De nieuw verworven topsportstatus heeft dit gegarandeerd. Daarmee lijkt er groen licht gegeven voor de vierdaagse Trachitol Trophy, die aankomende donderdag van start gaat in Utrecht.