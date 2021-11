Olhaco ook onderuit tegen Madjoe: 'Dit is zuur'

De volleybalmannen van Olhaco zijn er opnieuw niet in geslaagd een overwinning te pakken. In hun eigen Trasselt was Madjoe uit Enkhuizen in 1-3 te sterk. Daardoor wacht de ploeg uit Hoogeveen nog altijd op de tweede overwinning van het seizoen sinds de sterke seizoensopener tegen VoCaSA. "We hadden vandaag wel punten verdiend," liet trainer Menno Volkerink na afloop weten.

Goed plan

In de eerste set leek Olhaco over alles en iedereen heen te walsen. Met 25-14 lieten ze Madjoe geen enkel moment in de hun spel komen. "We hadden een goed plan neergezet en daarmee wisten we Madjoe aan de kant te zetten", geeft Volkerink trots aan. In de tweede set ging het echter alweer een stuk lastiger. "Ook daarin zetten we druk op de tegenstander, maar vergeten we het op de cruciale momenten om het af te maken. Daardoor komt Madjoe terug in een ritme en dan haal je het alsnog niet."

De tweede set gaat verloren in 20-25 en ook de derde en vierde set worden in 23-25 gewonnen door de bezoekers. "Dat is ontzettend zuur. Het zit wel heel dicht bij elkaar en daarmee laten we zien dat we niet veel slechter waren. We gaan op gegeven moment achter de feiten aan lopen. Dat is jammer, want we zijn de punten wel nodig en ik denk dat we die hier ook wel verdiend hadden, zeker met het spel dat we in de eerste set lieten zien."

Branie

Volkerink ondanks de nederlaag achter de kwaliteiten van zijn ploeg staan. "We zitten nog altijd in de fase waarin we aan het groeien zijn met deze jonge ploeg. Dat is een uitdaging. Ik heb al eerder gezegd dat we teveel ideale schoonzonen in de ploeg hebben, en ik heb wat meer branie nodig. Dat komt er langzaamaan wel in. We moeten simpelweg meer wedstrijden van dit niveau spelen."

Beker

Of Olhaco die kans krijgt is maar de vraag. Met de persconferentie van vrijdag in het achterhoofd is het doorgaan van de competitie nog hoog onzeker. Maar, Olhaco speelt ook nog in het bekertoernooi tegen Rivium Rotterdam. "Dat is een eredivisieteam dus ik verwacht dat die wedstrijd wel doorgaat, maar dan moeten wij wel vergelijkbaar kunnen trainen. Daarvoor zouden we meer ruimte moeten krijgen buiten de gestelde tijdsvakken om", laat Volkerink weten. "De bond is nog aan het kijken hoe het verder moet, hopelijk krijgen we daar volgende week duidelijkheid over."