Schapen aangevallen in Diever: 'Is het toch misgegaan'

Een wolf heeft vandaag mogelijk toegeslagen op een schapenhouderij in Diever. Van de zeven aangevallen schapen zijn er inmiddels twee dood. Het voorval staat niet op zichzelf. De laatste tijd worden regelmatig doodgebeten schapen gevonden in de Zuidwesthoek van Drenthe.

"Vanochtend om acht uur was er nog niets aan de hand. Maar vanmiddag deed mijn broertje het rondje en was de situatie heel anders. Hij belde toen om te zeggen dat er een uit elkaar getrokken schaap in het land lag", vertelt Stefan Kok van Schapenhouderij Kok in Diever.

"We hebben de kudde daarna bij elkaar gedreven en hebben er toen nog zes schapen tussenuit gehaald die te grazen waren genomen. De veearts heeft nog eentje laten inslapen omdat de luchtpijp van het schaap te zwaar beschadigd was."

Bescherming

Stefan Kok en zijn jongere broer Geert-Jan hadden verschillende voorzorgsmaatregelen genomen om de kudde te beschermen. "Alles wat we konden doen, hebben we gedaan. We hebben wolfwerende netten en een heel goede stroomklok. Daarnaast hebben we ezels gekocht en bij de kudde neergezet, maar nu is het toch misgegaan."

BIJ12, het bureau dat voor de provincies de wolvenschade regelt, heeft op de schapenhouderij DNA afgenomen. Over een paar weken is duidelijk of daadwerkelijk een wolf achter de aanval in Diever zit.

Lees ook: