Hurry-Up trakteert koploper LIONS op eerste nederlaag

Hurry-Up is de terugronde in de BENE-League uitstekend gestart. In eigen huis trakteerden de Zwartemeerders koploper LIONS op de allereerste nederlaag van het seizoen: 31-27.

Tegen de gasten uit Limburg, 21 punten uit de eerste elf wedstrijden, deed trainer/coach van Hurry-Up Joop Fiege maar weer eens een beroep op Ronald Suelmann. Het clubicoon besloot in de lente te stoppen, maar helpt Hurry-Up bij de blessure van Bernie Vermeer al een aantal weken achter elkaar uit de brand.

Boris Tot

Met LIONS op bezoek liet Suelmann zien het nog lang niet verleerd te zijn. Na 16-17 bij rust zorgde hij met een draaibal voor de 26-23. Minuten later was het Dragan Vrgoc vanaf de lijn die de marge naar vier tilde (28-24).

Bij 29-27 werd het nog even spannend. Het was doelman Boris Tot die boven zichzelf uitsteeg. In oktober werd de Kroaat onder de lat nog uitgeroepen tot Speler van de Maand in de BENE-League. Tegen de nog ongeslagen lijstaanvoerder bleef Tot tot het eind belangrijke ballen stoppen.

Na het laatste fluitsignaal werd Tot door zijn teamgenoten besprongen. "Dit kan zo'n belangrijke overwinning voor ons zijn", legt de goalie van Hurry-Up na de stunt uit. "Of we aan de Final4 denken? Wie weet. Het belangrijkste is, is dat we stapjes blijven maken. Dat hebben we vandaag laten zien."

Final4?

Hurry-Up komt op twaalf punten uit evenveel wedstrijden. Het gat met de vierde plaats in de BENE-League is nog maar drie punten.