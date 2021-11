Sudosa-Desto mannen herpakken zich, dames winnen ruim van laagvlieger

Beide ploegen waren zeer aan elkaar gewaagd. Orion 2 staat met een vijfde plaats op de ranglijst dan ook niet ver achter Sudosa-Desto. In de eerste set ging de winst in 25-23 naar de thuisploeg en in de tweede set waren de bezoekers met 21-25 net wat beter.

Bij een setwinst van 25-16 leek de ploeg van Henk Gootjes de weerstand van Orion te hebben gebroken, om vervolgens de vierde set weer in 19-25 te verliezen. De vijfde en beslissende set ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trokken de Assenaren in 19-17 aan het langste eind, en zo ook de overwinning naar zich toe. Daarmee blijft de ploeg tweede in de stand van de Topdivisie.

Laagvlieger klein gehouden

Voor de dames stond een tegenstander uit de lagere regionen van de stand aan de andere kant van het net. VC Zwolle 2 staat voorlaatste in de eerste divisie, terwijl Sudosa-Desto koploper is. Die krachtsverhouding was in de uitslag goed terug te zien. Met 25-20, 25-21 en 25-17 ging de winst eenvoudig naar de Assenaren. Die blijven daardoor koploper met 24 punten uit 9 wedstrijden.