Korfballers DOS'46 komen er niet aan te pas tegen sterk DVO

De korfballers van DOS'46 hebben de tweede wedstrijd in de Korfbal League verloren. DVO uit Bennekom was met 22-31 te sterk. Door de nederlaag is de ploeg van trainer Edwin Bouman nog puntloos in Groep B van de Korfbal League.

Vorige week verloor DOS'46 nog maar nipt van regerend landskampioen PKC met 20-18. Met een goed gevoel werkte de ploeg uit Nijeveen dan ook naar de wedstrijd tegen DVO toe. "Maar we wisten dat DVO een goed spelend team is", verweert trainer Edwin Bouman zich. " Individueel vind ik de spelers van PKC beter, maar als team is DVO echt ongelofelijk sterk."

DVO loopt uit

Dat bleek wel in de eerste helft. In het begin bleven beide ploegen dicht bij elkaar, maar bij 7-9 gaven de gasten uit Bennekom extra gas. Via onder meer Chris van Haren liep DVO uit naar een 10-16 voorsprong. "In het tweede gedeelte van de eerste helft lieten we ze teveel schieten", vertelt Max Malestein. "Bovendien haalden sommige spelers, waaronder ikzelf, niet hun beste niveau."

Het lukte de thuisploeg niet om in de tweede helft terug te komen. Integendeel, DVO liep al snel uit naar 16-24. Uiteindelijk werd de eindstand bepaald op 22-31. "We moeten gewoon oordelen dat wij vandaag gewoon tekort kwamen", oordeelde Bouman na afloop. "Dit hoort erbij. Ik vond DVO echt sterk spelen en wij hadden vandaag geen topdag."

Volgende week wacht de uitwedstrijd tegen Oost-Arnhem, dat net als DOS'46 nog puntloos is. "Natuurlijk zijn we nu even teleurgesteld, maar het vizier moet nu weer naar volgende week zaterdag. Dan beginnen we gewoon weer op nul."