Dit was de stemweek voor de allereerste Drentse 1000

De stemweek begon vrijdag 19 november in Emmen. Daar stond de Drentse 1000-stembus de hele dag en een week lang werd er vanuit die bus radio gemaakt. Na de start in Emmen reed de bus door de provincie, zodat iedereen een stemlijstje kon inleveren. Dit werd veelvuldig gedaan: uiteindelijk zijn er ruim 20.000 stemmen uitgebracht voor de Drentse 1000.

Trots

Eindredacteur Martin Van Der Veen spreekt over een succesvolle stemweek voor de eerste editie van de Drentse 1000. "Drenthe is een moeilijke stemprovincie, we zijn wat afwachtend, dus zijn we erg trots op de duizenden stemmers."

"Het was een feestje in de bus voor alle medewerkers. En we mochten mooie verhalen aanhoren, een week met een lach en een traan", vertelt radioproducer Marita Slip. "Voor mij is het een week om nooit meer te vergeten, fantastisch dat iedereen massaal langskwam bij de bus."

Bijzondere verhalen

Eén van die bijzondere verhalen heeft te maken met het nummer 'Why did you have to leave so soon' van Richard Kracht. De uit Klazienaveen afkomstige zanger overleed onverwacht in oktober, op 44-jarige leeftijd. Zijn vrienden hadden tijdens de stemweek een actie opgezet om het nummer in de Drentse 1000 te krijgen, als een eerbetoon. Veel mensen werden geraakt door het verhaal en belden dan ook massaal om te stemmen op het nummer.

Vrijdag werd de stemweek afgesloten in Assen, nadat de stembus eerder deze week Roden, Hoogeveen, Coevorden, Zuidlaren en Meppel had aangedaan. In de provinciehoofdstad werd een van de laatste stemlijstjes ingeleverd door niemand minder dan Sinterklaas.

De goedheiligman was trouwens niet de enige opvallende stemmer, de hele week kwamen ook bekende Drenten langs bij de stembus. "Van een beiaardier en trouwe luisteraars tot burgemeesters en twee kindjes van 3, iedereen kwam langs om te stemmen", blikt presentator Judith Regendorp terug.

Uitzending

Volgende week worden alvast alle nummers van 1000 tot en met 11 bekendgemaakt. De bovenste 10 houden we nog even geheim. De Drentse 1000 wordt uitgezonden van 25 tot en met 31 december, van zes uur 's ochtends tot zes uur 's avonds.

In de week tussen kerst en oud en nieuw spelen we de enige echte Drentse 1000 muziekquiz! Via een Facebook-livestream kan je meedoen en testen of jouw muziekkennis daadwerkelijk zo goed is als je denkt. De muziekquiz is op donderdag 30 november om 20.00 uur en er zijn natuurlijk dikke priez'n te winnen!