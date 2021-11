Drenthe Toen podcast: een Drent op reis in de 19e eeuw

(tekst gaat door na de foto)

Schrijfster Janneke Budding uit Meppel (Rechten: RTV Drenthe / Sophie Timmer)

Paarden en koetsen, stoomtrein en stoomschip

In het derde en laatste deel van deze Drenthe Toen podcast- en radioserie volgen we de kleinzoon van Sigismund Pieter Alexander van Heiden Reinestein (hij ging in 1764 op 'Grand Tour' naar België en Frankrijk). Kleinzoon Louis doet dat in de 19e eeuw. De eeuw van de logistieke innovaties met de komst van de stoomtrein en stoomschip. Er mag dan wel geen sprake meer zijn van de zogeheten 'Grand Tour', Louis maakt van alle nieuwe mogelijkheden gebruik om op zijn manier Europa te ontdekken.

(tekst gaat door na de afbeelding)

Louis van Heiden Reinestein (1809-1882) door Otto Eerelman - Publiek domein (Rechten: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, publiek domein)

Het meest recente boek van Janneke Budding heet: 'Meneer de Baron gaat op reis. Buitenlandse reizen van de adel 1814-1914'. Het hele gesprek met Janneke Budding is te horen in Drenthe Toen, op zondagmiddag 28 november van 12.00-14.00 uur. Via Programma Gemist op onze website en via de podcast.

Drenthe Toen podcast (Rechten: RTV Drenthe)

21/11 Drenthe Toen Podcast Budding 3