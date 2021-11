Na bijna twee jaar weer zege voor Erica'86, nieuwe dreun Fit Boys

De grootste sensatie kwam uit de 5e klasse F, waar hekkensluiter Erica'86 de eerste zege boekte. Na nul punten en 45 tegentreffers in de eerste zeven duels werd er op eigen veld gewonnen van Muntendam. En dat ook nog eens afgetekend. Het werd 4-1 voor de ploeg van trainer Puck Horstman.

Zeges voor Veenhuizen, gelijkspel FC Zuidlaren

In de 3e klasse B boekte Veenhuizen een belangrijke zege op Rijperkerk. Het werd 4-3. Vroeg en laat in de eerste helft sloeg de thuisclub toe via Bram en Coen Schmidt. Lammert van Althuis bracht kort na de 2-0 de spanning terug. Na de rode kaart voor Mark Hendriks (van Rijperkerk) sloeg Veenhuizen via opnieuw Coen Schmidt en Brian Giezen hard toe. In de slotminuut bracht Paul Westra de 4-3 eindstand op het scorebord. Door de zege heeft Veenhuizen een klein beetje lucht richting de degradatieplekken. Dat gat bedraagt nu zes punten.

In de 3e klasse C pakte Zuidlaren, na drie nederlagen op rij, weer eens een resultaat. Op eigen veld werd het 2-2 tegen Grijpskerk. Jens van Rooijen (de 1-1) en Jos Laiman (de 2-2) waren de doelpuntenmakers voor de thuisclub, dat nu 9 punten heeft uit 9 wedstrijden. Daarmee bezet FC Zuidlaren de 12e plek (van de 14), dat is aan het einde van de rit een promotie/degradatieplek.

Hoogeveen kent geen genade voor Fit Boys

Fit Boys gaat naar alle waarschijnlijkheid (en die kans is groot gezien de nieuwe coronaregels) de winterstop in als hekkensluiter van de 3e klasse D. De formatie uit Beilen verloor met forse cijfers van vv Hoogeveen. De teller stokte bij 7-0. Bij rust was het al 6-0. Jan ten Cate (2), Marcel Linthorst, Marco Santing, Twan Reinders en Sander van der Veen zorgden voor rust voor de treffers. Dami Gerding was de enige die na rust het net wist te vinden. Door de zege heeft Hoogeveen nu 16 punten uit 8 duels. Daarmee staan de blauwhemden 4e, één punt onder de nummer 3 (SC Lutten, dat verloor bij ZZVV met 4-2). Bovendien heeft Hoogeveen een wedstrijd minder gespeeld. Het gat met koploper Nieuwleusen is 8 punten (maar ook ten opzichte van die club heeft Hoogeveen een wedstrijd minder gespeeld).

Fit Boys blijft dus hekkensluiter in de 3e klasse D, met één punt uit negen duels. Ook CSVC heeft slechts één punt, maar dan uit 7 duels. De formatie uit Coevorden kwam niet in actie. De club die met 3 punten ook nog volop in de degradatiestress zit, is SVN'69. De club uit Nijeveen ging op eigen veld met 3-0 onderuit tegen FC Klazienaveen. De treffers van de gasten werden gemaakt door Stefan Bernsen, Jesse Habing en Aaron Brinks.

In deze klasse herstelde ZZVV zich tegen SC Lutten nadat de Drentse ploeg vorige week de eerste periodetitel aan haar neus voorbij zag gaan. Het werd gistermiddag 4-1. Lees hier meer over dat duel.

ONR maakt achterstand helemaal goed

In de 4e klasse C maakte de enige Drentse club, ONR, een uitstekende comeback in het duel tegen DVC Appingedam. Na een 2-0 achterstand won de club uit Roden met 2-3. Janco de Boer, Sven Buigholt en Rik de Boer zorgden voor de treffers van de oranjehemden. ONR staat door de zege 4e in de 4e klasse C met 15 punten uit 9 duels. Koploper is Middelstum, met 18 uit 8.

Reguliere nederlagen SC Angelslo en Nieuw Balinge

In de 4e klasse D waren er reguliere nederlagen voor laagvliegers SC Angelslo en Nieuw Balinge. SC Angelslo verloor met 1-3 van WVV en het nog puntloze Nieuw Balinge werd afgeschoten door koploper HS'88: 0-6. Tiendeveen kwam niet in actie en blijft net als Nieuw Balinge steken op nul punten. SC Angelslo staat met 6 punten één plek boven die twee clubs.

Spanning blijft volop in 5D

In de spannende 5e klasse D deed koploper VVK wat het doen moest, namelijk winnen van Blauw Geel'15: 5-0. Één van de directe concurrenten van de Groningers, FC Assen, verloor met 1-0 bij vv Haren dat nu de nieuwe nummer 3 is. Stephan Wijma werd de matchwinner voor Haren. Nummer 2 in de stand, Westerkwartier, won ook. Met veel moeite overigens van vv Beilen. Twee keer wist de thuisclub een achterstand goed te maken, maar zes minuten voor tijd scoorden de gasten de winnende treffer. VAKO is door de simpele 5-0 zege bij GRC Groningen de nieuwe nummer 4 in de stand. Voor de formatie uit Vries zorgden David Koops (2x), André Manzeza, Patrick Steenbergen en Tim van Huffelen.

VVK heeft nu 17 uit 7, Westerkwartier volgt met 16 uit 7, op plek 3 staat dus Haren met ook 16 uit 7 en dan volgt VAKO met 14 uit 7. FC Assen maakt een pas op de plaats, met 13 uit 8.

Bargeres van slag, Erica'86 viert feest: na bijna twee jaar weer een zege!

In de 5e klasse F deed NWVV, zonder te spelen, goede zaken. De club uit Nieuw Weerdinge kwam vanwege de slechte gesteldheid van het veld niet in actie tegen ZNC, maar zag Bargeres opnieuw punten verliezen. Daardoor heeft de ploeg van trainer Johan Hollen het minste aantal verliespunten: een klein doekje voor het bloeden na het mislopen van de eerste periodetitel vorige week. Alhoewel, als Bargeres de inhaalwedstrijd tegen Veendam 1894 niet weet te winnen.

Bargeres verloor namelijk voor de tweede keer op rij. Bij VVS Oostwold werd het 4-2 voor de thuisclub.

De nieuwe koploper in deze 5e klasse F is SETA, dat door onder meer 3 treffers van voormalig WKE-, Hoogeveen- en Gieten-speler Jeroen Buurke met 4-3 won bij BATO.

SETA heeft na 9 duels 20 punten, NWVV volgt met 19 uit 8 en op plek 3 staat nu VVS Oostwold met 18 uit 9. Bargeres is gezakt naar plek 5, met 16 uit 8.

De grootste sensatie van de zaterdag kwam uit Erica, waar Erica'86 de eerste zege van het seizoen pakte. Na 7 duels en 45 goals tegen won de ploeg van trainer Puck Horstman met duidelijke cijfers van Muntendam: 4-1. Niek de Wolde (2x), Tygo Jansen en Cheick Kinkelaar waren de doelpuntenmakers voor de thuisclub, waarna de gasten uit een penalty nog de eer wisten te redden. Voor Erica'86 was het de eerste competitiezege sinds 1 februari 2020.

Alcides volgt koplopers nog steeds prima. Duel Nagele - Blokzijl gestaakt: keeper onwel

De zaterdagvoetballers van Alcides kenden een eenvoudige middag tegen VVAK, getuige de 4-1 zege voor de Meppelers.

De andere Meppeler hoogvlieger in deze klasse, MSC, kwam niet in actie. Dat deed de koploper, Nagele, wel. Bij de stand 9-0 tegen hekkensluiter Blokzijl werd het duel gestaakt omdat de doelman van de gasten onwel werd. Volgens de laatste berichten ging het, na de komst van een ambulance, wel weer oké met de keeper.

Nagele en Steenwijker Boys hebben nu 16 punten uit 7 duels. Alcides volgt op plek 3 met 16 uit 8. MSC staat 4e, met 15 uit 7 en op plek 5 staat Steenwijk met 13 punten uit slechts 5 duels.