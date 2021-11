Zo zijn de strubben in het Strubben Kniphorstbosch ontstaan

Strubben of strobben is in veel streken een naam voor de stronken van bomen en heesters die bij het kappen zijn blijven staan. In Drenthe zijn schapen verantwoordelijk voor het ontstaan van de grillig gevormde bomen.

Vraatschade

"Drenthe was kaal. Zo'n honderd, honderdvijftig jaar geleden was dit allemaal hei", vertelt boswachter Kees van Son. "Maar er ontkiemde hier en daar wel een eikel. Schapen zijn hartstikke gek op eiken, dus die eikenboompjes kregen de kans niet om boven de hei uit te komen." Tientallen jaren werden de bomen in hun groei belemmerd. "Ze gingen er net niet dood aan en het enige wat ze konden doen was in die hei naar buiten kruipen."

Eeneiige achtling

Op het moment dat de kunstmest werd uitgevonden, een eeuw geleden, kwam er een einde aan het geknabbel van de schapen. "De mest van al die schapen was niet langer nodig", legt de boswachter uit. "De eiken konden vanaf toen omhoog schieten op de plekken waar ze op dat moment waren." Van Son laat een mooi voorbeeld zien. "Het zijn boomkringen geworden maar genetisch gezien is dit allemaal één boom, net een eeneiige achtling."

